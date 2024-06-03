Посол Ламбсдорфф назвал огромным интерес к России в Германии

Александер Ламбсдорфф (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Германские политики, депутаты, эксперты и журналисты по-прежнему проявляют огромный интерес к вопросам, связанным с Россией. Об этом заявил ТАСС посол Германии в России Александер Ламбсдорфф по итогам своих консультаций на родине.

Дипломат рассказал, что встретился в Германии с министром иностранных дел Анналеной Бербок, статс-секретарем МИДа, депутатами бундестага, экспертами и журналистами.

«Интерес к России по-прежнему огромен. И у СМИ, и у депутатов было так много вопросов, что я был занят буквально 24 часа в сутки», — сказал он. В частности, его спрашивали о перспективах прекращения боевых действий на Украине.

Власти Германии отозвали Ламбсдорффа на родину для консультаций 6 мая. В немецком МИДе тогда сказали, что посол пробудет в Берлине неделю. Дипломат вернулся в Москву 17 мая.

Поводом для отзыва посла стали полученные Германией данные, что Россия причастна к кибератаке на ресурсы Социал-демократической партии (СДПГ), к которой принадлежит канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Атака хакеров на учетные записи членов СДПГ произошла в январе 2023 года. По данным немецких правоохранителей, ответственность за атаку несет группировка APT28, которая, по их данным, «связана с Главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России».

Москва в ответ на обвинения в причастности к атаке заявила об отсутствии доказательств и назвала сведения немецкой стороны инсинуациями.