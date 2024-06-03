 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Посол Ламбсдорфф назвал огромным интерес к России в Германии

Александер Ламбсдорфф
Александер Ламбсдорфф (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Германские политики, депутаты, эксперты и журналисты по-прежнему проявляют огромный интерес к вопросам, связанным с Россией. Об этом заявил ТАСС посол Германии в России Александер Ламбсдорфф по итогам своих консультаций на родине.

Дипломат рассказал, что встретился в Германии с министром иностранных дел Анналеной Бербок, статс-секретарем МИДа, депутатами бундестага, экспертами и журналистами.

«Интерес к России по-прежнему огромен. И у СМИ, и у депутатов было так много вопросов, что я был занят буквально 24 часа в сутки», — сказал он. В частности, его спрашивали о перспективах прекращения боевых действий на Украине.

Власти Германии отозвали Ламбсдорффа на родину для консультаций 6 мая. В немецком МИДе тогда сказали, что посол пробудет в Берлине неделю. Дипломат вернулся в Москву 17 мая.

МИД призвал нового посла ФРГ отказаться от «безрассудной русофобии»
Политика
Александер Ламбсдорфф

Поводом для отзыва посла стали полученные Германией данные, что Россия причастна к кибератаке на ресурсы Социал-демократической партии (СДПГ), к которой принадлежит канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Атака хакеров на учетные записи членов СДПГ произошла в январе 2023 года. По данным немецких правоохранителей, ответственность за атаку несет группировка APT28, которая, по их данным, «связана с Главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России».

Москва в ответ на обвинения в причастности к атаке заявила об отсутствии доказательств и назвала сведения немецкой стороны инсинуациями.

Черчесову предложили работу в новой сборной

Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

Киев за 90 минут убедил США разрешить удары по России

Военные восприняли слова Макрона как разрешение ударов по регионам России

Хабиб Нурмагомедов встретился с Дональдом Трампом. Видео

Китайский зонд «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на Луне. Видео

Минобороны России сообщило о групповом ударе по энергообъектам Украины

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит
Теги
Германия посол посольство
Материалы по теме
Посол Германии вернулся в Москву после консультаций в Берлине
Политика
Германия отозвала посла из России после обвинений в адрес Москвы
Политика
Вызванный после утечки беседы военных посол Германии покинул МИД России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
Индекс РТС упал ниже 1100 пунктов впервые с 25 марта Инвестиции, 14:19
Адрес телеграм-канала «Додо Пиццы» выставили на продажу за $1 млн Крипто, 14:10
Что такое сервисный подход и как он работает в IT Тренды, 14:06
Работа с рекламным агентством: что пошло не так и как это понять Pro, 14:05
Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сайтов госучреждений Технологии и медиа, 14:03
ФСБ раскрыла агентов СБУ, готовивших теракты против военных в Севастополе Политика, 14:02
Черчесов впервые за три года возглавил национальную команду Спорт, 13:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Цены на газ в Европе выросли до максимума с декабря 2023 года Инвестиции, 13:54
Посол Ламбсдорфф назвал огромным интерес к России в Германии Политика, 13:50
На Украине не исключили участие Зеленского в саммите G7 онлайн Политика, 13:46
Руперт Мердок запланировал производство вина «мирового класса» Вино, 13:41
Карпин оценил вероятность остаться в сборной России в 50% Спорт, 13:40
Дрон-камикадзе повредил стоявший у дома автомобиль в селе Долгое Политика, 13:40
Клуни опроверг намерение своего фонда преследовать журналистов из России Политика, 13:40