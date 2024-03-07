МИД Германии настоятельно рекомендовал немцам не ездить в Россию

МИД Германии заявил о «продолжающемся ухудшении ситуации» в России и риске «произвольных арестов». Москва ранее также рекомендовала россиянам быть осторожными при поездках в «недружественные» страны

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Министерство иностранных дел Германии ужесточило рекомендации по поездкам в Россию и теперь настоятельно не советует своим гражданам посещать страну, следует из обновленных рекомендаций на сайте ведомства.

МИД и ранее призывал граждан отложить поездки в Россию на фоне продолжающихся военных действий на Украине, но слово «настоятельно» появилось в рекомендациях впервые, отмечает Die Zeit.

Совет касается как граждан Германии, так и людей с двойным гражданством. Министерство указывает на «продолжающееся ухудшение ситуации», включая «участившиеся произвольные аресты». В сообщении ведомства говорится, что несогласованные митинги и другие акции в России могут сопровождаться «насильственными действиями силовиков».

«Граждане Германии и России с двойным гражданством должны учитывать, что российские власти рассматривают их исключительно как граждан России. Это касается и случая возможного призыва в российские вооруженные силы», — заявил МИД, отметив, что сотрудники немецкого посольства не смогут предоставить гражданам консульскую защиту.

С призывами не ездить в Россию или покинуть страну после февраля 2022 года к своим гражданам обращались власти и других стран, например, США, Франции, Болгарии. Соединенные Штаты, обновляя рекомендации в феврале 2023 года, заявили о «непредсказуемых последствиях» вооруженного конфликта Москвы и Киева, в том числе риске мобилизации для американцев с двойным гражданством. В российском МИДе это сочли «очередной американской провокацией».

Российские власти в свою очередь посоветовали россиянам быть осторожными при планировании поездок в страны, которые правительство считает недружественными (в их числе США, страны ЕС, Канада, Великобритания, Япония и др.). МИД заявил, что Вашингтон «развернул настоящую охоту» за россиянами за границей, «к которым американские спецслужбы и правоохранители имеют претензии».