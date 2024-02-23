«Трансконтейнер» после санкций США сообщил, что работает в штатном режиме

«Трансконтейнер» после санкций США заявил, что поезда ходят по графику

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

ПАО «Трансконтейнер» осуществляет операционную деятельность в штатном режиме, сообщили РБК в компании после ее включения в санкционный список Минфина США.

«Движение поездов в международном и внутреннем сообщении происходит с соблюдением графиков, работа терминалов ведется в установленном порядке. ПАО «Трансконтейнер» оказывает логистические услуги в полном объеме и в соответствии со своими обязательствами перед клиентами по всем действующим маршрутам и направлениям», — отметили в компании.

Ранее в тот же день США ввели новые санкции против России, в санкционные списки, в частности, включили «Национальную систему платежных карт» (НСПК) (оператор платежной системы «Мир»), завод-производитель автомобилей премиум-класса Aurus в Елабуге и ФГУП «НАМИ» — разработчика данных автомобилей. Под ограничения попали девелоперская группа ПИК, горнодобывающие и металлургические компании.

Всего под новые санкции США попали порядка 600 физических и юридических лиц.

«Трансконтейнер» — интермодальный контейнерный оператор, который входит в транспортно-логистическое направление бизнеса группы компаний «Дело». Парк контейнеров, по данным компании, составляет 141 тыс. единиц вместимостью около 219 тыс. ДФЭ (20-футовый эквивалент), фитинговых платформ (нужны для перевозки крупнотоннажных контейнеров) — 40 тыс. единиц. «Трансконтейнер» владеет 40 железнодорожными терминалами в России. В компании работают более 3 тыс. сотрудников.