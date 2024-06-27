Кому и как могут помешать санкции ЕС против брендов и патентов из России

В конце июня ЕС ввел запрет на прием заявок и регистрацию прав на интеллектуальную собственность от россиян. РБК разбирался, какие негативные последствия могут быть в моменте и в будущем

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России из-за военных действий на Украине. Среди прочего он содержит положения, требующие от европейских ведомств по защите интеллектуальной собственности и национальных патентных ведомств стран — членов ЕС прекратить прием заявок на регистрацию новых объектов интеллектуальной собственности (патентов, товарных знаков, промышленных образцов, полезных моделей, географических указаний) от российских физических и юридических лиц.

Речь в санкционном регламенте идет о том, что компетентные ведомства не должны будут принимать такие заявки. Но если она уже подана, формальное решение об отказе выноситься не будет. Позднее вышло уточнение, что россияне по-прежнему могут использовать свои новые товарные знаки и технологии в ЕС, но они не будут защищены от использования местными компаниями. При этом существующие зарегистрированные права интеллектуальной собственности не будут аннулированы.

Что говорят юристы

По мнению опрошенных РБК юристов, среди «пострадавших» от новых санкций могут оказаться те россияне и отечественные компании, которые ранее подали заявки на регистрацию интеллектуальной собственности в ЕС, но еще не получили решение по ним, а также те, кто только собирается подать. «Если буквально толковать положение [статьи 5s], то речь, скорее всего, идет о незарегистрированных на данный момент правах на интеллектуальную собственность. Представляется, что, если права уже зарегистрированы, но требуется подача заявления на продление защиты, иные заявления в компетентные органы в отношении уже зарегистрированных прав на интеллектуальную собственность, то такие действия не должны охватываться ограничениями. Полагаю, по данному вопросу будут даны дальнейшие разъяснения Комиссии ЕС», — рассуждает основатель бельгийской юрфирмы YS Advisors, специалист по санкциям Юрий Шумилов. Он также отметил, что преамбула к 14-му пакету говорит о том, что патентные регистрирующие органы ЕС не должны выдавать отказы по таким заявкам, чтобы у заявителей была возможность подать снова, когда санкции будут отменены.

По словам гендиректора компании «Онлайн Патент» Алины Акиншиной, ограничения касаются только новых заявок и тех, которые сейчас находятся в делопроизводстве. Исходя из информации, доступной в базе данных товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС, учреждение ООН), сейчас на рассмотрении находится минимум 201 международная заявка на регистрацию по Мадридской системе (позволяет подать одну заявку для испрашивания правовой охраны сразу в ряде стран, указанных в ней), поданные от лица российских компаний-заявителей, отметила Акиншина.

Например, кондитерский холдинг «Красный октябрь» в апреле 2023 года подал заявку на регистрацию в ЕС упаковки своих конфет «Киви», производитель напитков «Черноголовка» — бренда fun+ola. По мадридской системе ждут регистрации своих брендов производитель бумажной продукции «Сыктывкарский ЛПК», производитель одежды Lime и др.; торговых марок на отдельную продукцию — «Национальные алкогольные традиции» (регистрация водки Mount Water), компания БАМ (слабогазированных напитков Bambucha), ГК «Эфко» (растительное мясо «Хаймясо») и др.

«Мадридская процедура позволяет компании удобно подать одну заявку в Международное бюро ВОИС в Швейцарии, отметив, условно, «галочками» те страны, в которых она хотела бы зарегистрировать свой бренд, и заплатить одну пошлину в швейцарских франках вместо того, чтобы подавать множество заявок в локальные ведомства и платить пошлины в разных валютах. Далее ВОИС рассылает эту заявку в национальные ведомства. С учетом того что санкции запрещают органам ЕС принимать заявки, поданные от лица российских заявителей, скорее всего, регистрации на территории ЕС не смогут состояться, рассмотрение заявок, поданных по международной процедуре, в других странах — будет проходить в обычном режиме», — считает Акиншина, оговариваясь, что как реально будут применяться санкции в отношении ранее поданных заявок, пока до конца не ясно.

При этом у ряда компаний в ближайшие годы истекает регистрация брендов в ЕС. Например, у одного из товарных знаков Natura Siberica она закончится в ЕС в октябре этого года, международная регистрация по Мадридской системе — в сентябре 2025-го. Алина Акиншина объясняет, что для продления этих регистраций компании нужно будет оплатить пошлину (оплачивается раз в 10 лет). Представитель Natura Siberica отказался от комментариев.

Поддержание в силе патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы производится раз в год (в некоторых случаях раз в пять лет), также путем оплаты пошлины. Но для патентов, в отличие от товарных знаков, которые можно продлевать неограниченное количество раз, общий срок действия ограничен. Например, для изобретений он составляет 20 лет, после чего права перестают действовать, рассказала Акиншина.

Какими могут быть последствия

Алина Акиншина отмечает, что в любой отрасли и в саму разработку продукта, и в создание бренда инвестируются большие средства. «Но для FMCG (Fast-Moving Consumer Good — товары повседневного спроса. — РБК) и пищевой промышленности, как правило, более критична защита бренда, чем продукта как такового, который не обязательно связан с R&D компании и может быть просто товаром повседневного спроса (условно, шоколад). Текущие ограничения могут в том числе привести к массовым регистрациям незащищенных в ЕС товарных знаков российских компаний патентными троллями, и попыток продажи этим компаниям прав на бренды при возвращении на европейский рынок», — рассуждает эксперт.

Для IT-компаний и производителей оборудования, по ее словам, обычно более важна защита прав на технические решения, изобретения. «После того как базовая заявка подана в России, у изобретателя есть ровно год на подачу заявок в других странах или до двух с половиной лет при использовании процедуры PCT (договор о патентной кооперации. — РБК). Если этот срок будет пропущен, защитить разработку в ЕС уже не получится, и любые лица на этой территории смогут производить тот же продукт или реализовывать технологию без разрешения со стороны разработчика», — говорит Акиншина. Она также отметила, что объективная особенность IT-рынка заключается в том, что «практически невозможно разработать новую технологию или продукт, не использовав те или иные изобретения, принадлежащие другим игрокам рынка, именно поэтому на ИТ-рынке заключается много сделок по лицензированию и продаже прав». «В долгосрочной перспективе санкции могут повлиять на уменьшение размера патентных портфелей российских IT-компаний на рынке ЕС, и компаниям придется тратить дополнительные средства на сокращение разрыва, в том числе путем приобретения патентных пулов в интересующих тематиках», — указала Акиншина.

В то же время она оговорилась, что теоретически российские изобретатели или владельцы брендов могут в текущих ограничениях подавать заявки на их регистрацию в ЕС от имени юрлиц, инкорпорированных не в России. «Большой вопрос, будут ли патентные ведомства ЕС исследовать цепочку владения для каждой компании-заявителя. Патентные ведомства — не банки, у них нет ни ресурсов, ни процедур, позволяющих проводить подобный анализ. Кроме того, принятые санкционные ограничения не требуют проведения такого анализа», — говорит глава «Онлайн Патент».

РБК направил запрос в «Красный октябрь», «Черноголовку», «Сыктывкарский ЛПК», Lime, Национальные алкогольные традиции, БАМ и ГК «Эфко».

Анатолий Марков, директор юридического департамента «Купишуз» (эта компания зарегистрировала товарный знак Lamoda в некоторых странах ЕС), отметил, что эту регистрацию компания получила в 2015 году в связи необходимостью защиты «в странах, присутствие в которых отвечало интересам на тот момент», но «сейчас такой необходимости нет». По его словам, возможность защиты своих прав — «это рычаг, который позволяет бизнесу справляться с недобросовестными практиками на том или ином рынке». «Кроме того, не стоит забывать о том, что товарные знаки — это нематериальные активы, которые также занимают свою долю в бизнесе, что говорит об их стоимостной ценности», — отметил Марков. По его мнению, проблемы в связи с санкциями могут коснуться тех компаний, «которые продолжат наращивать свое влияние на территории ЕС».