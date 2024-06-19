Может ли миграционная реформа Байдена рассорить США и Мексику

США ужесточили миграционное законодательство на фоне нового кризиса на южной границе, а затем объявили о «миграционной амнистии». Как на это отреагировала Мексика и что предлагает ее новый президент — в материале РБК

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18 июня президент США Джо Байден объявил о «миграционной амнистии» в отношении сотен тысяч человек, находящихся в США незаконно. Согласно его указу, депортации больше не подлежат нелегальные иммигранты, которые состоят в браке с американскими гражданами и проживают в стране не менее десяти лет. Это правило распространяется и на не имеющих американского гражданства детей тех, кто состоит в браке с гражданином США. «Президент Байден считает, что охрана границы имеет важное значение. Он также верит в расширение законных путей передвижения и сохранение единства семей, а также в то, что иммигранты, которые десятилетиями живут в Соединенных Штатах, платят налоги и вносят свой вклад в развитие своих общин, являются частью социальной ткани нашей страны», — говорится на сайте Белого дома.

По данным администрации США, под амнистию попадут около 550 тыс. человек. Теперь они смогут получить разрешение на временное проживание и работу в США, а впоследствии и американское гражданство.

Почему Байден пошел на эту меру

Байден не случайно выбрал 18 июня для обнародования этого решения — это 12-я годовщина принятия инициированной 44-м президентом США Бараком Обамой программы по защите от депортации детей-иммигрантов — DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). Байден тогда был вице-президентом США. Он также объявил об упрощении выдачи рабочих виз участникам этой программы, которые окончили американские вузы и получили предложение о работе в США.

Весь этот пакет мер, видимо, призван смягчить эффект от проведенного двумя неделями ранее ужесточения миграционной политики, которое не имеет себе равных за последние годы. 4 июня Байден издал указ, лишающий иммигрантов, пересекших американскую границу незаконно, права на получение убежища и предусматривающий их ускоренную депортацию в Мексику или страну исхода. Эта мера будет действовать до тех пор, пока среднее число задержаний мигрантов, незаконно пересекающих американо-мексиканскую границу, не составит меньше 1,5 тыс. в день. Если этот показатель вновь превысит 2,5 тыс. человек, действие указа возобновится. Сейчас на южной границе ежедневно задерживают в среднем около 4 тыс. нелегальных мигрантов.

Указу предшествовали безуспешные попытки администрации договориться с Республиканской партией о принятии билля, который предусматривал еще более жесткие ограничения, вплоть до обязательства президента США закрыть границу, если число задержаний на ней превысит определенный уровень. Однако республиканцы заблокировали законопроект, даже не допустив его до рассмотрения. Тем не менее указ от 4 июня вызвал критику обеих партий. Экс-президент США Дональд Трамп назвал его «слабым и жалким» и заявил, что вводимые меры не способны остановить «вторжение» иммигрантов в США. Прогрессивные демократы, напротив, упрекнули Байдена в излишней жесткости, а ряд правозащитных групп даже обратились в суд, оспорив законность решения президента США.

«Миграционная амнистия» как раз призвана вернуть расположение избирателей, разочарованных указом от 4 июня, отмечает Politico и предполагает, что эффект от нее ожидается прежде всего в двух «колеблющихся» штатах — Аризоне и Неваде, где позиции республиканцев и демократов максимально близки и исход выборов будут определять несколько тысяч голосов. В штабе Байдена убеждены, что амнистия поможет завоевать голоса живущих в этих штатах избирателей-латиноамериканцев. Она может сыграть позитивную роль на предвыборных дебатах 27 июня, на которых команда Байдена рассчитывает обратить особое внимание на одну из «самых противоречивых глав эпохи Трампа» — разделении семей на южной границе.

Политика раздельного проживания семей в Соединенных Штатах тогда была представлена как подход «нулевой терпимости» к нелегальной иммиграции и действовала на всей границе США и Мексики с апреля по июнь 2018 года. Федеральные власти разлучали детей и младенцев с родителями или опекунами, с которыми они незаконно въехали в США. Взрослые привлекались и содержались в федеральных тюрьмах или были депортированы, дети передавались под надзор Министерства здравоохранения и социальных служб США. Более 5500 детей, включая младенцев, были вывезены, до 2000 из них до сих пор не воссоединились со своими семьями, согласно данным на март 2024 года.

В декабре 2023-го на американской границе зафиксировали рекордное с 2000 года число мигрантов из Мексики — 225 тыс. человек. После этого в рамках соглашения Мехико и Вашингтона мексиканские власти усилили пограничный контроль — за первые четыре месяца 2024 года ими были задержаны 368 тыс. человек (чуть меньше общего числа задержаний в 2023 году). В результате число нелегальных пересечений снизилось, хотя все еще остается на высоком уровне — в мае ежедневно границу пересекали около 3,8 тыс. мигрантов, в общей сложности были арестованы 180 тыс. человек.

Какова позиция Мексики и ее нового президента

Байден подписал указ об ужесточении миграционной политики всего через день после того, как поздравил с победой на выборах президента Мексики Клаудию Шейнбаум. Официально она вступит в должность только 1 октября, и, как сообщил портал Infobae, окончательную позицию в отношении миграционной политики США Шейнбаум планирует сформировать уже после присяги.

Уходящий президент страны Лопес Обрадор уклонился от прямой оценки того указа Байдена, отметив, что две страны готовы сотрудничать по вопросам миграции. Однако мексиканский лидер призвал США достичь соглашения о депортации мигрантов непосредственно в страны их происхождения, а не в Мексику.

Решение Байдена облегчить легализацию в США для 500 тыс. иммигрантов власти Мексики приветствовали. «Мы признаем объявленные меры позитивными с уверенностью в том, что укрепление наших отношений в рамках политики добрососедства, уважения суверенитета и содействия экономическому сотрудничеству является правильным путем, гарантирующим безопасную, упорядоченную, регулярную и гуманную миграцию», — говорится в заявлении мексиканского внешнеполитического ведомства.

Маршрут через сухопутную границу Мексики и США используют мигранты из большинства стран Центральной и Южной Америки. В январе 2023-го власти США договорились с Мексикой, что в месяц она будет принимать до 30 тыс. граждан Венесуэлы, Гаити, Никарагуа и Кубы, депортированных за незаконное пересечение границы. Согласно отчету мексиканского Национального института миграции, с января по май в страну прибыли более 1,3 млн нелегалов. Большая часть — из Венесуэлы (377 тыс.), Гватемалы (20 тыс.), Гондураса (144 тыс.), Эквадора (136 тыс.) и Гаити (107 тыс.).

Кризис на границе стал одной из главных тем предвыборной кампании в Мексике, в которой Шейнбаум, сподвижнице Обрадора, противостояла кандидат от оппозиции Сочитль Гальвес.

Шейнбаум говорила, что «стены не решат миграционную проблему». По ее мнению, Вашингтон должен увеличить инвестиции в бедные страны, поскольку «люди оттуда уезжают из-за нужды». В том числе она предлагала ввести рабочие визы, позволяющие контролировать миграцию в США и Канаду. Шейнбаум уверена, что «северным странам нужна рабочая сила».

На пресс-конференции 17 июня, посвященной планам на переходный период, который продлится до окончательного формирования нового правительства, Шейнбаум отметила, что будет настоятельно призывать Вашингтон и Оттаву углубить региональное сотрудничество. Также она выступила за открытие «законных каналов» для миграции, в целом поддержав курс Обрадора, который вел диалог с Байденом по вопросам безопасности с 2021 года.

Отдельное внимание Шейнбаум уделяла необходимости выделить больше средств на строительство инфраструктуры для мигрантов на границе США и Мексики, чтобы предотвратить трагедии, подобные пожару в центре временного содержания мигрантов в городе Сьюдад-Хуарес в марте 2023 года, который унес жизни не менее 39 человек. «Это будет намного экономичнее, чем строительство стены, гораздо более экономично, чем любая другая форма пограничного контроля, и именно это решит ключевую проблему», — отметила она.

Аналитик Института публичной политики Бейкера при Университете Райса Хосе Родригес-Санчес заявил El Pais, что миграция — не главный приоритет Шейнбаум, хотя, по его мнению, она может быть более успешной, чем Обрадор, в укреплении сотрудничества с США. Однако все будет зависеть от того, кто займет Белый дом после ноябрьских выборов. Во время предвыборной кампании Шейнбаум говорила, что будет готова работать с любым президентом, избранным народом США.

Старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Татьяна Русакова отметила в беседе с РБК, что решение миграционной проблемы не зависит от того, с какой американской администрацией будет работать Шейнбаум. «Проблема состоит не в том, что правительства США и Мексики не могут договориться, а в том, что нет комплексного подхода с привлечением других стран, вовлеченных в кризис. В настоящее время границу гораздо активнее пытаются форсировать жители центральноамериканских стран, чем обладатели мексиканских паспортов», — пояснила эксперт.

По мнению Русаковой, Мексике и США еще предстоит договориться насчет финансирования прямой депортации мигрантов в страну происхождения. «Пока сложно сказать, удастся ли Шейнбаум привлечь центральноамериканских коллег и разработать региональные механизмы. В любом случае, как соратница Обрадора, она будет продолжать его курс в отношениях с США, которые при нем не отличались конфликтами или скандалами», — подчеркнула эксперт.