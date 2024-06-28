Белоусов поручил принять меры из-за дронов США над Черным морем
Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу принять меры оперативного реагирования в связи с участившимися полетами американских стратегических беспилотников над Черным морем, сообщается в телеграм-канале министерства.
В Минобороны России заявили, что интенсивность полетов стратегических беспилотников США над Черным морем возросла. В ведомстве считают, что дроны «осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому Вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России»
В ведомстве отметили рост вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине и повышение вероятности «инцидентов в воздушном пространстве» и рисков прямой конфронтации с Россией. Минобороны возложило ответственность за возможные последствия полетов беспилотников над Черным морем на Североатлантический альянс.
24 июня российские телеграм-каналы, в том числе Fighterbomber, распространили информацию о том, что американский дрон был сбит Global Hawk в Черном море. Власти США и России официально не сообщали о каких-либо происшествиях с беспилотниками. В Кремле заявили, что не располагают информацией на этот счет.
В марте 2023 года американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море. В европейском командовании ВС США заявили, что MQ-9 Reaper «выполнял обычные операции, когда он был перехвачен российским самолетом и тот врезался в него». Минобороны России исключило контакт истребителя с дроном и указало на нарушение правил использования воздушного пространства.
После инцидента глава Пентагона Ллойд Остин заявил о намерении США продолжить полеты везде, где это позволяет международное право, и указал на обязанность военных самолетов России действовать безопасно и профессионально.
Кадры с места пожара в Ярославской области
На Эльбрусе обнаружили тело альпиниста
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту
Экс-министр обороны Китая Ли Шанфу исключен из Компартии из-за взятки
В Москве открыли первые Центры ментального здоровья
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Как в московских театрах выбирают алкоголь для буфетов
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ