Белоусов поручил принять меры из-за дронов США над Черным морем

Минобороны заявило о росте активности стратегических беспилотников США над Черным морем в целях разведки и наведения целей для ВСУ. Глава ведомства поручил Генштабу принять меры оперативного реагирования

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу принять меры оперативного реагирования в связи с участившимися полетами американских стратегических беспилотников над Черным морем, сообщается в телеграм-канале министерства.

В Минобороны России заявили, что интенсивность полетов стратегических беспилотников США над Черным морем возросла. В ведомстве считают, что дроны «осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому Вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России»

В ведомстве отметили рост вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине и повышение вероятности «инцидентов в воздушном пространстве» и рисков прямой конфронтации с Россией. Минобороны возложило ответственность за возможные последствия полетов беспилотников над Черным морем на Североатлантический альянс.

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24 июня российские телеграм-каналы, в том числе Fighterbomber, распространили информацию о том, что американский дрон был сбит Global Hawk в Черном море. Власти США и России официально не сообщали о каких-либо происшествиях с беспилотниками. В Кремле заявили, что не располагают информацией на этот счет.

В марте 2023 года американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море. В европейском командовании ВС США заявили, что MQ-9 Reaper «выполнял обычные операции, когда он был перехвачен российским самолетом и тот врезался в него». Минобороны России исключило контакт истребителя с дроном и указало на нарушение правил использования воздушного пространства.

После инцидента глава Пентагона Ллойд Остин заявил о намерении США продолжить полеты везде, где это позволяет международное право, и указал на обязанность военных самолетов России действовать безопасно и профессионально.