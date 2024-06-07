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Военная операция на Украине ,  
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В Черном море уничтожили два морских дрона ВМС Украины

Минобороны: авиация уничтожила два безэкипажных катера в Черном море
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Станавов / РИА Новости
Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Около 15:00 мск в юго-западной части акватории Черного моря обнаружили следовавшие в направлении Крыма два безэкипажных катера Военно-морских сил Украины, сообщило Минобороны.

«Две цели были уничтожены штатным вооружением морской и армейской авиации», — уточнили в ведомстве.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении катеров-дронов Вооруженных сил Украины в Черном море.

16 мая ведомство сообщило о ликвидации 11 морских дронов, которые также следовали в направлении Крыма. 23 мая полуостров подвергся ракетной атаке, в результате которой погибли два человека.

31 мая в акватории Черного моря уничтожили еще один безэкипажный катер, который направлялся в Крым. Катер уничтожила морская авиация России.

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Теги
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