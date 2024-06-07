В Черном море уничтожили два морских дрона ВМС Украины
Около 15:00 мск в юго-западной части акватории Черного моря обнаружили следовавшие в направлении Крыма два безэкипажных катера Военно-морских сил Украины, сообщило Минобороны.
«Две цели были уничтожены штатным вооружением морской и армейской авиации», — уточнили в ведомстве.
Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении катеров-дронов Вооруженных сил Украины в Черном море.
16 мая ведомство сообщило о ликвидации 11 морских дронов, которые также следовали в направлении Крыма. 23 мая полуостров подвергся ракетной атаке, в результате которой погибли два человека.
31 мая в акватории Черного моря уничтожили еще один безэкипажный катер, который направлялся в Крым. Катер уничтожила морская авиация России.
На Калужском шоссе в Подмосковье заметили смерч. Видео
Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото
Зампред ВТБ сравнил политику Центробанка с «Игрой в бисер»
Видеокадры с киллером, который преследует и стреляет в мужчину в Москве
Крупнейший импортер призвал отменить НДС на вино
Байден заявил о запрете Украине бить по Москве и Кремлю американскими ракетами
Греф и Костин спрогнозировали повышение ключевой ставки. Подробности
ЦБ в день рождения Пушкина выпустил памятную монету с героями сказок. Видео
Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed
Набиуллина назвала три задачи для экономики России на ближайшие года. Подробности