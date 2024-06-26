Киев назвал странным мирный план от советников Трампа
Любой план по прекращению российско-украинского конфликта должен основываться на международном праве и быть справедливым. Об этом заявил Reuters советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Он назвал странным предложение заморозить конфликт, поскольку Россия, по его мнению, «нарушила международное право», а ее войска находятся на территории Украины.
Его комментарии касались плана, который ключевые советники Дональда Трампа предложили экс-президенту США на случай возвращения в Белый дом. Согласно плану, Украина получит больше вооружений только в случае начала мирных переговоров, а Россия будет предупреждена Вашингтоном, что в отсутствие диалога поддержка Киева будет усилена. Во время мирных переговоров будет достигнуто прекращение огня на основе «преобладающих линий фронта». По словам советников, Трамп в целом положительно отнесся к этой идее.
По мнению советников Трампа, официально Украина может не уступать территории, над которыми утратила контроль. Кроме того, они считают, что для достижения прочного мира Киеву потребуются дополнительные гарантии безопасности, а ключевым элементом этого, вероятно, будет «вооружение Украины до зубов».
Москва требует от Киева «принять реалии на земле», признав утрату суверенитета над Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями, а также отказаться от вступления в НАТО, а также хочет добиться снятия международных санкций против России. «Мы готовы сесть за стол переговоров хоть завтра», — заверил Путин.
Украинские власти хотят добиться возвращения границ 1991 года и вывода российских войск за их пределы. Президент Владимир Зеленский назвал условия России ультиматумом.
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