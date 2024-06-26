Аналитики сочли санкции против российского СПГ риском для мирового рынка

Ограничения против российского СПГ могут повлиять на мировые рынки, считают аналитики. Kpler отмечал, что в 2023 году производство СПГ в России составило 32,33 млн т, из них в Европу поставили 16,42 млн т

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Санкции в отношении российского сжиженного природного газа (СПГ) являются одним из рисков, который влияет на мировой рынок, следует из отчета Международного газового союза (IGU) — международной профессиональной ассоциации, объединяющей представителей мировой газовой отрасли.

Санкции США в отношении проекта «Арктик СПГ-2» могут привести к тому, что все иностранные акционеры приостановят свое участие и «даже у действующих проектов могут возникнуть проблемы с производством запасных частей и техническим обслуживанием», говорится в отчете союза. Форс-мажор по обязательствам, связанным с проектом «Арктик СПГ-2», ранее объявила только французская компания Total Energies. РБК направил запрос в НОВАТЭК.

По данным Kpler, в 2023 году российские СПГ-заводы произвели 32,33 млн т. Экспорт в Европу, включая Турцию, чуть превысил показатели 2022 года, достигнув 16,42 млн т, а в страны Азии он сократился до 15,48 млн т.

Среди других рисков для мировых рынков IGU выделил приостановку одобрения администрацией президента США Джо Байдена проектов СПГ, не входящих в зону свободной торговли, что может привести к задержке ввода новых мощностей более чем на 70 млн т в год; вероятность того, что Украина не сможет заключить новый договор по транзиту российского газа в конце 2024 года; сохраняющуюся угрозу безопасности на Ближнем Востоке, а также снижение добычи газа на месторождениях.

В последние годы природный газ становится все более популярным товаром на мировом рынке, и Европа в значительной степени полагается на СПГ, чтобы восполнить дефицит после сокращений поставок трубопроводного газа из России, пишет Bloomberg. В то же время спрос на сжиженное топливо в Азии резко возрос, и такая зависимость сделала рынок более восприимчивым к перебоям в поставках.

Согласно исследованию, ныне действующим заводам, суммарная мощность которых составляет 120 млн т в год (четверть от общемирового производства), уже более 20 лет. Это означает, что проблемы на стареющей инфраструктуре могут возникать все чаще. Многие предприятия работают с низким уровнем загрузки и могут быть закрыты, в том числе из-за сокращения добычи на месторождениях, говорится в исследовании.

24 июня ЕС принял 14-й пакет ограничений против России. Санкции включают запрет на любые операции по реэкспорту через территорию ЕС российского СПГ в третьи страны. Запрет вступит в силу после переходного периода в девять месяцев.

Москва осуждает западные санкции и считает их незаконными. Президент Владимир Путин отмечал, что западные государства пытаются измотать экономику России и «спровоцировать рост социально-политической напряженности внутри страны» при помощи ограничений, но безуспешно.