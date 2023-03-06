Партия премьер-министра Эстонии Каллас победила на парламентских выборах
Партия Реформ во главе с премьер-министром Каей Каллас победила на парламентских выборах в Эстонии, передает ERR. В борьбе за 101 депутатский мандат участвовали 968 кандидатов из девяти партий, а также десять независимых кандидатов.
По предварительным подсчетам, партию Каллас поддержали 31,2% избирателей, она получит 37 мандатов, что на три больше, чем партия получила на прошлых выборах 2019 года.
«Я хочу поблагодарить всех избирателей. Я благодарю за это доверие, я благодарю за то, что мы смогли управлять правительством уже два года, и я действительно благодарю за эти голоса. Мы очень благодарны за то, что вы оценили нашу работу таким образом», — сказал Каллас (цитата по ERR).
Второе место заняла Консервативная народная партия — 16,1% голосов, 17 мандатов; третье место заняла партия Центра — 15,3% голосов, 16 мандатов.
Далее следуют:
- партию Eesti 200 — 13,3% голосов, 14 мандатов;
- Социал-демократическая партия — 9,3% избирателей, 9 мандатов;
- «Отечество» — 8,2% избирателей, 8 мандатов.
Остальные участвовавшие в выборах партии не преодолели барьер в 5%.
Явка на выборах составила 63,5%. Всего проголосовали 613 812 избирателей. На предыдущих выборах в 2019 году явка по республике составляла 63,7%.
Материал дополняется