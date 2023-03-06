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Партия премьер-министра Эстонии Каллас победила на парламентских выборах

За партию Каллас проголосовали 31,2% избирателей, она получит 37 мандатов, что на три места в парламенте больше, чем партия получила на прошлых выборах 2019 года
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС)

Партия Реформ во главе с премьер-министром Каей Каллас победила на парламентских выборах в Эстонии, передает ERR. В борьбе за 101 депутатский мандат участвовали 968 кандидатов из девяти партий, а также десять независимых кандидатов.

По предварительным подсчетам, партию Каллас поддержали 31,2% избирателей, она получит 37 мандатов, что на три больше, чем партия получила на прошлых выборах 2019 года.

«Я хочу поблагодарить всех избирателей. Я благодарю за это доверие, я благодарю за то, что мы смогли управлять правительством уже два года, и я действительно благодарю за эти голоса. Мы очень благодарны за то, что вы оценили нашу работу таким образом», — сказал Каллас (цитата по ERR).

Второе место заняла Консервативная народная партия — 16,1% голосов, 17 мандатов; третье место заняла партия Центра — 15,3% голосов, 16 мандатов.

Далее следуют:

  • партию Eesti 200 — 13,3% голосов, 14 мандатов;
  • Социал-демократическая партия — 9,3% избирателей, 9 мандатов;
  • «Отечество» — 8,2% избирателей, 8 мандатов.

Остальные участвовавшие в выборах партии не преодолели барьер в 5%.

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Явка на выборах составила 63,5%. Всего проголосовали 613 812 избирателей. На предыдущих выборах в 2019 году явка по республике составляла 63,7%.

Материал дополняется


 
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Виктория Громова Виктория Громова
Кая Каллас Эстония парламентские выборы победа партия
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