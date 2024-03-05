Премьер Эстонии показала завтрак после обвинений, что она «ест россиян»
Премьер Эстонии Кая Каллас показала фотографию своего завтрака, после того как в газете Politico написали, что ей «нравится есть россиян на завтрак».
На фотографии, опубликованной в соцсети X, — мюсли с черникой и йогуртом, а рядом чашка с напитком.
«Мой завтрак, дорогие читатели Politico», — подписала снимок Каллас.
Таким образом премьер ответила на статью Politico, которая вышла накануне, 4 марта. В ней европейский источник издания отмечал, что Каллас вряд ли будет назначена на должность верховного представителя по иностранным делам ЕС после отставки Жозепа Борреля, так как она выступает с резкими заявлениями в адрес россиян. «Я не думаю, что Франция и Германия согласятся на это по тем же причинам, по которым она не подходила для работы в НАТО. Мы действительно поставим на эту должность того, кому нравится есть россиян на завтрак?» — задался вопросом собеседник Politico.
В феврале МВД России объявило Каллас и представителей властей других стран Балтии в розыск по уголовной статье. В Кремле пояснили, что эта мера принята в отношении политиков, которые «предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране». Летом 2022 года политик сообщила, что в Эстонии уберут «из публичного пространства» все советские памятники. Каллас также заявила, что не боится российского розыска.
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