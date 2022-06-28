«Роскосмос» к саммиту НАТО опубликовал снимки «центров принятия решений»
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в день начала Саммита НАТО спутниковые снимки объектов в страх-членах альянса. Саммит проходит с 28 по 30 июня в Мадриде.
«Пока представители 30 стран альянса, а также партнtры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, «Роскосмос» публикует спутниковые фотоснимки места проведения саммита и тех самых «центров принятия решений», поддерживающих украинских националистов», — говорится в публикации «Роскосмоса» в Telegram.
Также «Роскосмос» опубликовал координаты объектов, как пояснили в организации — «так, на всякий случай».
Координаты на спутниковых снимках соответствуют снятым со спутника зданиям:
- Координаты в Вашингтоне — Белому дому и Пентагону
- В Лондоне — точке на Даунинг-стрит рядом с Министерством иностранных дел Великобритании и офисом премьер-министра.
- Координаты в Париже соответствуют координатам Елисейского дворца
- В Берлине — координатам канцелярии федерального канцлера Германии
- В Брюсселе — координатам штаб-квартиры НАТО.
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