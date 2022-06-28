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Политика ,  
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«Роскосмос» к саммиту НАТО опубликовал снимки «центров принятия решений»

«Роскосмос» опубликовал координаты и спутниковые фото «центров принятия решений» НАТО

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в день начала Саммита НАТО спутниковые снимки объектов в страх-членах альянса. Саммит проходит с 28 по 30 июня в Мадриде.

«Пока представители 30 стран альянса, а также партнtры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, «Роскосмос» публикует спутниковые фотоснимки места проведения саммита и тех самых «центров принятия решений», поддерживающих украинских националистов», — говорится в публикации «Роскосмоса» в Telegram.

Также «Роскосмос» опубликовал координаты объектов, как пояснили в организации — «так, на всякий случай».

Фото:Роскосмос Фото:Роскосмос Фото:Роскосмос Фото:Роскосмос Фото:Роскосмос Фото:Роскосмос Фото:Роскосмос

Координаты на спутниковых снимках соответствуют снятым со спутника зданиям:

  • Координаты в Вашингтоне — Белому дому и Пентагону
  • В Лондоне — точке на Даунинг-стрит рядом с Министерством иностранных дел Великобритании и офисом премьер-министра.
  • Координаты в Париже соответствуют координатам Елисейского дворца
  • В Берлине — координатам канцелярии федерального канцлера Германии
  • В Брюсселе — координатам штаб-квартиры НАТО.

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Фото:Dirk Waem / Zuma / ТАСС

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Роскосмос НАТО координаты

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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