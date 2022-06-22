Антонов сообщил об отсутствии обращений от США по американским пленным

Посольство России в Вашингтоне не получало обращений от властей Соединенных Штатов по поводу двух американских наемников на Украине. Об этом сообщил посол России Анатолий Антонов.

«В посольство к нам не обращались. Я не подтверждаю получение такого обращения со стороны американцев», — ответил Антонов (цитата по «РИА Новости»).

Однако, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс ранее заявил, что США поддерживают контакты с российской стороной по вопросу взятых в плен в ДНР американских наемников. Он отметил, что США также контактируют по этому вопросу с властями Украины, представителями Международного комитета Красного Креста и с семьями взятых в плен американцев.

Как сообщала газета The Daily Telegraph 39-летний Александер Дрюке и 27-летний Энди Уинх были задержаны под Харьковом. Их семьи рассказали CNN, что связи с американцами не было около недели. По данным телеканала, мужчины пропали во время боя у села Избицкое, их поиски не дали результатов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал пленных американцев «солдатами удачи», участвовавшими в нападениях на российских военных и совершавшими «преступления». Он отмечал, что задержанные на Украине американцы обвиняются в наемничестве, поэтому «на них не может и не распространяется действие Женевской конвенции».