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Военная операция на Украине ,  
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Экс-кандидат в президенты США сочла неизбежными уступки Украины по земле

Экс-кандидат в президенты США Габбард сочла неизбежными территориальные уступки Украины

Любой вариант урегулирования военного конфликта на Украине будет связан с территориальными уступками и нейтральным статусом страны. Об этом написала экс-кандидат в президенты США, подполковник резерва американской армии Тулси Габбард вместе со старшим научным сотрудником Defense Priorities, экс-подполковником армии США Дэниелом Дэвисом в журнале Foreign Policy.

«Какими бы неприятными ни были варианты, их становится все труднее проглотить по мере того, как Россия выигрывает на поле боя, что почти наверняка произойдет в битве за Донбасс», — сказано в статье.

Авторы статьи посчитали, что Киев и Вашингтон игнорируют реалии поля боя, а США и другие западные страны «безрассудно стремятся к недостижимому результату». Они вспомнили о словах заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс о том, что оснащение Пентагона позволит поддерживать Украины в течение пяти, 10 или 20 лет.

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«Пока еще есть время, а Киев по-прежнему контролирует 80 процентов своей территории, изменение политики США даст шанс спасти жизни украинцев и предотвратить дальнейшие территориальные потери», — говорится в статье.

Габбард и Дэвис призвали администрацию президента Джо Байдена перестать заявлять о целях по ослаблению России и помочь Киеву и Москве достичь прекращения военных действий путем переговоров.

Тулси Габбард — бывший член палаты представителей конгресса США, бывший вице-председатель руководящего органа Демократической партии США, ветеран иракской войны.

Она объявила о планах участвовать в президентских выборах в январе 2019 года, шла на них с антивоенной повесткой. В октябре того же года экс-госсекретарь США Хилари Клинтон обвинила Габбард в том, что она является «фавориткой Кремля», и предположила, что Россия будет поддерживать ее кандидатуру.

В ответ политик подала против Клинтон иск о клевете в январе 2020 года, но уже в мае отозвала его. Между тем в марте она снялась с выборов и поддержала кандидатуру Байдена.

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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение и разорвал с Москвой дипломатические отношения. Представители 141 страны в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска. Западные страны начали активно выделять Украине военную помощь, в том числе, поставлять оружие.

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Последние очные переговоры между Россией и Украиной состоялись 29 марта в Стамбуле, затем стороны общались по видеосвязи, однако позже переговорный процесс и вовсе прервался. В конце мая президент Владимир Зеленский допустил, что Киев возобновит переговоры с Москвой, если Россия вернет взятые под контроль территории. Глава переговорной группы Украины Давид Арахамия заявил, что условием для возобновления переговоров может стать добровольное возвращение войск России к позициям до 24 февраля.

Теги
Украина Россия переговоры кандидат в президенты США

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Профессиональная аналитика
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