Глава МВД ответил на слова Гаврилова о желании снова приехать в Грузию

Депутата Госдумы и президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова больше не пустят в Грузию. Об этом заявил министр внутренних дел республики Георгий Гахария.
«Не впустим», — сказал министр, отвечая на вопрос журналиста о том, как будут действовать власти, если Гаврилов решит вернуться (цитата по «Грузия Online»).
При этом Гахария добавил, что его лично Гаврилов вообще не интересует, «это десятистепенный вопрос».
20 июня в зале заседаний парламента Грузии проходило совещание Межпарламентской ассамблеи православия, открывая которое Гаврилов сел в кресло спикера. Это возмутило депутатов оппозиции, которые потребовали от Гаврилова покинуть кресло, заседание ассамблеи пришлось прервать, а у здания парламента началась акция протеста, переросшая в стычки с полицией, в результате которых пострадали 240 человек, из них 80 — полицейские.