Глава МВД ответил на слова Гаврилова о желании снова приехать в Грузию

Глава МВД ответил на слова Гаврилова о желании снова приехать в Грузию

Георгий Гахария заявил, что депутата Госдумы Сергея Гаврилова в страну больше не пустят. Ранее Гаврилов, чьи действия стали поводом для массовых волнений, заявил, что намерен вернуться в Грузию как паломник

Георгий Гахария (Фото: parliament.ge)

Депутата Госдумы и президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова больше не пустят в Грузию. Об этом заявил министр внутренних дел республики Георгий Гахария.

«Не впустим», — сказал министр, отвечая на вопрос журналиста о том, как будут действовать власти, если Гаврилов решит вернуться (цитата по «Грузия Online»).

При этом Гахария добавил, что его лично Гаврилов вообще не интересует, «это десятистепенный вопрос».

20 июня в зале заседаний парламента Грузии проходило совещание Межпарламентской ассамблеи православия, открывая которое Гаврилов сел в кресло спикера. Это возмутило депутатов оппозиции, которые потребовали от Гаврилова покинуть кресло, заседание ассамблеи пришлось прервать, а у здания парламента началась акция протеста, переросшая в стычки с полицией, в результате которых пострадали 240 человек, из них 80 — полицейские.