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Военная операция на Украине ,  
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В Херсонской области сообщили о перехвате летевшей в сторону Крыма ракеты

Сальдо: в Херсонской области перехватили летевшую в сторону Крыма ракету
Сюжет
Военная операция на Украине
В 10 км от Геническа, где расположены административные ведомства региона, сбили противокорабельную ракету. Она двигалась в сторону Крыма. По словам Сальдо, пострадавших нет
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Над поселком Новоалексеевка сбили украинскую маловысотную противокорабельную ракету «Нептун», она летела в направлении Крыма, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Обломки упали за пределами поселка, никто не пострадал. Расчеты ПВО продолжают находиться в боевой готовности», — добавил он.

Поселок Новоалексеевка расположен неподалеку от Геническа, между ними около 10 км. В Геническе находятся административные учреждения Херсонской области после отхода российских войск из Херсона.

Противокорабельные ракеты «Нептун» предназначены для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. т, а также наземных целей. Комплексы были созданы на Украине на основе советской ракеты Х-35.

Минобороны докладывало об ударах по цехам производства «Нептунов» в Харькове, а также об уничтожении ракет в воздухе, в частности, в январе и апреле. Впервые ее перехватили прошлым летом.

Вчера Сальдо сообщил о падении ракеты в здание Социального фонда в поселке Нижние Серогозы. Пострадали пятеро.

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Нептун ракета Владимир Сальдо Херсонская область
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