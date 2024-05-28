В Херсонской области сообщили о перехвате летевшей в сторону Крыма ракеты
Над поселком Новоалексеевка сбили украинскую маловысотную противокорабельную ракету «Нептун», она летела в направлении Крыма, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Обломки упали за пределами поселка, никто не пострадал. Расчеты ПВО продолжают находиться в боевой готовности», — добавил он.
Поселок Новоалексеевка расположен неподалеку от Геническа, между ними около 10 км. В Геническе находятся административные учреждения Херсонской области после отхода российских войск из Херсона.
Противокорабельные ракеты «Нептун» предназначены для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. т, а также наземных целей. Комплексы были созданы на Украине на основе советской ракеты Х-35.
Минобороны докладывало об ударах по цехам производства «Нептунов» в Харькове, а также об уничтожении ракет в воздухе, в частности, в январе и апреле. Впервые ее перехватили прошлым летом.
Вчера Сальдо сообщил о падении ракеты в здание Социального фонда в поселке Нижние Серогозы. Пострадали пятеро.
Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд
В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео
С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности
Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло
FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России
Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности
В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео
Какие страны лучше всего дают россиянам шенген, и где больше шансов получить отказ. Инфографика
В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай
«Угрожающая картина». Эксперты о падении рынка акций и его перспективах
Безалкогольное вино: альтернатива или нет