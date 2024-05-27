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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо сообщил о пострадавших при ударе по зданию Социального фонда

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Военная операция на Украине
Пятеро человек пострадали при падении ракеты в здание Социального фонда в Херсонской области, рядом находится школа, где сегодня сдают экзамены
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В поселке Нижние Серогозы ракета попала в здание Социального фонда, пять человек пострадали, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Данные уточняются. Прямо напротив Социального фонда находится школа, где дети сегодня сдавали экзамены», — написал он в телеграм-канале.

Социальный фонд — один из государственных внебюджетных фондов, его создали путем реорганизации Пенсионного фонда с присоединением к нему Фонда социального страхования.

Поселок Нижние Серогозы расположен в восточной части региона, около 140 км к востоку от Херсона. По данным Киева, в 2019 году там жили около 4,7 тыс. человек.

Около недели назад губернатор сообщал об атаке беспилотника на автобус с рабочими в селе Раденск. По его словам, рабочие ехали на уборку клубники из Скадовского района. «В результате взрыва один человек погиб. Много раненых, им оказывается необходимая медпомощь», — написал Сальдо.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Херсонская область Владимир Сальдо Пенсионный фонд Социальный фонд России
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