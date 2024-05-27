Сальдо сообщил о пострадавших при ударе по зданию Социального фонда
В поселке Нижние Серогозы ракета попала в здание Социального фонда, пять человек пострадали, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Данные уточняются. Прямо напротив Социального фонда находится школа, где дети сегодня сдавали экзамены», — написал он в телеграм-канале.
Социальный фонд — один из государственных внебюджетных фондов, его создали путем реорганизации Пенсионного фонда с присоединением к нему Фонда социального страхования.
Поселок Нижние Серогозы расположен в восточной части региона, около 140 км к востоку от Херсона. По данным Киева, в 2019 году там жили около 4,7 тыс. человек.
Около недели назад губернатор сообщал об атаке беспилотника на автобус с рабочими в селе Раденск. По его словам, рабочие ехали на уборку клубники из Скадовского района. «В результате взрыва один человек погиб. Много раненых, им оказывается необходимая медпомощь», — написал Сальдо.