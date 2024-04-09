Минобороны сообщило об уничтожении ракеты «Нептун» у Крыма
Средства противовоздушной обороны ночью сбили ракету «Нептун» над акваторией Черного моря у побережья Крыма, сообщило Минобороны России.
Кроме того, сбиты по два беспилотника самолетного типа над Воронежской и Белгородской областями. Белгородские власти около полуночи объявили ракетную тревогу и просили жителей отойти от окон, либо спуститься в укрытия, спустя десять минут сирену выключили.
В предыдущий раз о сбитой ракете «Нептун» ведомство отчитывалось 5 апреля, ее уничтожили в северно-западной части Черного моря.
Противокорабельные ракеты «Нептун» предназначены для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. т, а также наземных целей. Комплексы были созданы на Украине на основе советской ракеты Х-35. Минобороны докладывало об ударах по цехам производства этих ракет в Харькове.