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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении ракеты «Нептун» у Крыма

Минобороны: сбиты ракета «Нептун» над Черным морем и 4 дрона в двух областях
Сюжет
Военная операция на Украине
Ночью в Белгородской и Воронежской областях сбили по два БПЛА, около крымского побережья уничтожена украинская противокорабельная ракета, доложило Минобороны

Средства противовоздушной обороны ночью сбили ракету «Нептун» над акваторией Черного моря у побережья Крыма, сообщило Минобороны России.

Кроме того, сбиты по два беспилотника самолетного типа над Воронежской и Белгородской областями. Белгородские власти около полуночи объявили ракетную тревогу и просили жителей отойти от окон, либо спуститься в укрытия, спустя десять минут сирену выключили.

В предыдущий раз о сбитой ракете «Нептун» ведомство отчитывалось 5 апреля, ее уничтожили в северно-западной части Черного моря.

Противокорабельные ракеты «Нептун» предназначены для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. т, а также наземных целей. Комплексы были созданы на Украине на основе советской ракеты Х-35. Минобороны докладывало об ударах по цехам производства этих ракет в Харькове.

Минобороны сообщило об уничтожении ракеты «Нептун» у Крыма
Минобороны сообщило об уничтожении ракеты «Нептун» у Крыма

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Теги
Минобороны Нептун беспилотники дроны Воронежская область Белгородская область Крым
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