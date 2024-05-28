Кремль счел рассуждалками данные о встрече по Украине в Саудовской Аравии

Песков: пока нет речи о саммите по Украине с участием России в Саудовской Аравии

Встречу планируется провести осенью после саммита в Швейцарии, на которой России не будет

Дмитрий Песков (Фото: Юрий Кочетков / Reuters)

Речи о якобы планируемой конференции по Украине с участием России в Саудовской Аравии сейчас не идет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это все такие, знаете, гипотетические рассуждения. Сейчас очень много «рассуждалок» на эту тему со ссылкой на какие-то такие эфемерные источники», — сказал Песков, его слова приводит «РИА Новости». Он отметил, что к таким разговорам сейчас вряд ли можно серьезно относиться.

По данным Bloomberg, в Евросоюзе рассчитывают на продвижение от июньского саммита по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии, на котором не будет России, ко встрече в Саудовской Аравии осенью уже с участием российской делегации.

Индия и Бразилия, по информации агентства, предлагают направить чиновников низшего звена на швейцарский саммит 15–16 июня, а из Китая может присутствовать только высокопоставленный государственный служащий. В то же время Китай и Бразилия планируют провести альтернативную встречу, которая будет признаваться как властями России, так и Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть представителей КНР и стран глобального Юга на швейцарской встрече.

Саудовская Аравия в сентябре 2022 года приняла непосредственное участие в обмене пленными между сторонами конфликта. Затем, в августе 2023 года, в Джидде прошел саммит по урегулированию на Украине, в котором приняли участие 40 государств. В мероприятии принял участие Китай, Россию не пригласили. После этого в конце 2023 года в Эр-Рияде прошла тайная встреча с участием советников по национальной безопасности стран G7, на которой обсуждали в том числе варианты мирного урегулирования на Украине и принципы потенциального взаимодействия с Россией.