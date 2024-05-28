В ФСБ заявили об отработке НАТО ядерных ударов по России

НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России, что требует соответствующих мер, заявил глава погранслужбы ФСБ. Минобороны России проводит совместные с Минском учения по отработке применения тактического ядерного оружия

Владимир Кулишов (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Страны НАТО отрабатывают близ границы с Россией нанесение ядерных ударов по ее территории, заявил в интервью «РИА Новости» заместитель директора — руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

«Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», — сказал он.

По словам Кулишова, сложившаяся ситуация требует адекватных мер по защите и охране границ.

Минобороны России анонсировало 6 мая учения по отработке применения тактического ядерного оружия. Как уточняли в Кремле, поводом стали заявления западных политиков об отправке военных контингентов на Украину.

На следующий день проверку готовности сил и средств носителей тактического ядерного орудия провела Белоруссия. Госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович утверждал, что эти действия синхронизированы с Россией, обусловлены текущей военно-политической обстановкой, «носят исключительно оборонительный характер и не проецируют угроз ни на одно из государств».

С 27 по 31 мая Россия и Белоруссия проводят совместные летно-тактические маневры сил ВВС и войск ПВО. Ожидается второй этап ядерных учений Москвы и Минска.

НАТО, в свою очередь, завершает крупнейшие за 40 лет военные учения Steadfast Defender 2024 в Европе. В них задействованы 125 тыс. человек, более 50 кораблей, свыше 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и около 1,1 тыс. боевых машин. В Москве эти маневры называли угрозой безопасности России.