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Политика ,  
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Россия и Белоруссия начали совместные учения авиации и ПВО

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

В Белоруссии начались совместные с Россией летно-тактические учения с силами ВВС и войск ПВО, они пройдут с 27 по 31 мая, сообщает Минобороны Белоруссии в своем телеграм-канале.

«В период с 27 по 31 мая <...> проводится совместное летно-тактическое учение с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС РБ и ВКС ВС РФ», — говорится в сообщении.

Участники учений отработают управление разнородными силами авиации, а также их взаимодействие при выполнении учебно-боевых задач.

Основное внимание на учениях будет уделено отработке прикрытия государственных и военных объектов от ударов с воздуха.

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Учения начались через несколько дней после визита президента России Владимира Путина в Минск, который состоялся 23 мая.

Помимо совместных летно-тактических обучений Белоруссия присоединится к России на втором этапе ядерных учений.

6 мая Минобороны России заявило, что начата подготовка к учениям, на которых будет отработано применение нестратегического (тактического) ядерного оружия (НСЯО, ТЯО). Опрошенные РБК эксперты отмечали, что Россия периодически проводила учения с отработкой применения таких вооружений.

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Теги
Белоруссия Россия совместные учения
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