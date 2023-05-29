Эрдоган после победы на выборах заявил о начале «турецкого столетия»

Президент Турции Тайип Эрдоган после победы во втором туре президентских выборов в стране заявил о начале «столетия Турции». Об этом он написал в своем Twitter.

«С великой турецкой победой... Да начнется столетие Турции!» — написал Эрдоган.

Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов, он набрал 51,91%, а его соперник Кемаль Кылычдароглу получил 48,09%.

Соперник Эрдогана назвал прошедшие выборы самыми несправедливыми за последние годы и пообещал продолжать борьбу. По мнению Кылычдароглу, в стране существовала атмосфера страха, на его сторонников оказывалось давление, но несмотря на это результаты показали, что турецкий народ настроен «сменить авторитарное правительство».

В этом году Турция празднует столетие основания республики.