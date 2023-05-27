Почему второй тур президентских выборов в Турции может принести сюрпризы

В воскресенье в Турции пройдет второй тур президентских выборов. По опросам лидирует действующий президент Реджеп Эрдоган. Тем не менее у его соперника Кемаля Кылычдароглу есть шанс увеличить электоральную базу

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Каков расклад перед вторым туром

Агрегированные изданием Politico на основании нескольких опросов данные показывают, что шансы на победу во втором туре президентских выборов у Тайипа Реджепа Эрдогана и Кемаля Кылычдароглу, лидера оппозиционной Республиканской народной партии (РНП), практически равны. При этом ряд исследований, проведенных турецкими компаниями, прочит победу действующему президенту. Издание Hürriyet приводит данные турецкого Исследовательского фонда, согласно прогнозу которого Эрдоган будет переизбран с 53,7% голосов. «По оценкам, отданные снявшемуся с выборов кандидату Синану Огану 5% голосов в первом туре распределятся следующим образом: 1,75% перейдет Эрдогану, 1,25% — Кемалю Кылычдароглу, а остальные колеблющиеся избиратели будут распределены пропорционально», — уточняет Hürriyet. (По итогам первого тура выборов Кылычдароглу и Эрдогана разделяли порядка 2,5 млн голосов, столько же человек проголосовали за Огана.)

Согласно другому опросу, который провела турецкая компания KONDA Research, Эрдоган победит во втором туре с 52,7% голосов, тогда как Кылычдароглу наберет 47,3%, приводит данные исследования газета Türkiye.

Перед первым туром собранные Politico данные показывали преимущество Кылычдароглу. Однако в реальности Эрдогану до победы не хватило менее 1% голосов: согласно данным Высшей избирательной комиссии Турции, 14 мая Эрдоган набрал 49,24% голосов, Кылычдароглу — 45,07%. Кандидат от националистического альянса АТА Синан Оган получил 5,28%.

Действующий президент победил в четырех из семи регионов. В Черноморском регионе, третьем по площади в стране, все 18 провинций проголосовали за Эрдогана (всего в стране 81 провинция), в других были провинции, где предпочтения распределились практически поровну. При этом крупные города страны, столица Анкара, мегаполис Стамбул, Измир и Анталья выбрали Кылычдароглу. Большинство турецких избирателей за рубежом отдали голоса за Эрдогана, в России граждане Турции проголосовали за Кылычдароглу. Одновременно с президентскими выборами в стране проходили и парламентские. На них «Республиканский альянс» во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) Эрдогана получил 322 из 600 мест в парламенте, обеспечив себе большинство.

Чьими голосами заручились соперники

22 мая Оган по итогам переговоров с Эрдоганом и Кылычдароглу призвал своих избирателей во втором туре поддержать действующего президента. По его словам, приоритетными темами дискуссий с кандидатами в президенты были вопросы возвращения сирийских беженцев на родину и борьбы с терроризмом. Эрдоган в интервью гостелеканалу TRT поблагодарил Огана за поддержку и подчеркнул, что между ними «не было никакого торга».

Примечательно, что Умит Оздаг, лидер Партии победы, которая составляла основу националистической коалиции Огана, выступил в поддержку Кылычдароглу и призвал сторонников партии голосовать за оппозиционного участника второго тура. Это заявление Оздаг сделал совместно с Кылычдароглу. Они также подписали соглашение из семи пунктов, в числе которых — высылка в течение года просителей убежища, прежде всего сирийцев, борьба с террористическими организациями и с коррупцией. Позднее Оздаг выложил в своих соцсетях фото с лидером оппозиции и подписью «Турция не будет беженцем. 29 мая турецкий народ начнет возвращать себе свою страну».

Свою лояльность Кылычдароглу подтвердили и прокурдские партии, несмотря на его договоренности с националистической Партией победы. Курды уже поддерживали Кылычдароглу в первом туре. Сопредседатель крупнейшей в стране прокурдской Демократической партии народов (ДПН) Первин Булдан призвала голосовать против «единоличного режима Эрдогана». Левая партия «зеленых» (YSP) также выступила против действующего президента. При этом ни одна из этих партий прямо не заявила о своей поддержке Кылычдароглу и не упоминала его имени. Находящийся в тюрьме лидер прокурдской Демократической партии народов партии Селахаттин Демирташ открыто выступил за оппозиционного кандидата. «Давайте изберем Кылычдароглу президентом. Дадим Турции дышать», — написал он в своем аккаунте в Twitter. Он подчеркнул, что если выборы не принесут перемен, это станет катастрофой для экономики и демократии.

Как менялась стратегия кандидатов и их отношение к России

Если Эрдоган по итогам первого тура выборов не стал менять команду и риторику, ужесточив лишь критику в адрес своего оппонента, то Кылычдароглу почти полностью сменил штаб кампании и за две недели попытался кардинально изменить свой образ. От домашних видеообращений в спокойном тоне Кылычдароглу перешел к более воинственному стилю и жесткой риторике, особенно в вопросе беженцев. Прежний символ оппозиции — сложенное пальцами сердце, которое его сторонники демонстрировали в ходе агитационных митингов, — тоже отошел на второй план. В ходе одного из своих выступлений Кылычдароглу обвинил Эрдогана в том, что тот намеренно впустил в страну порядка 10 млн беженцев. и что он «продал турецкое гражданство». «Я заявляю здесь: я отправлю всех беженцев домой, как только меня изберут президентом, и точка», — сказал Кылычдароглу.

Ужесточил лидер оппозиции и свою риторику в отношении Москвы. Перед первым туром Кылычдароглу заявлял о намерении выстраивать «здоровые и достойные» отношения с Россией в случае победы на выборах, а в своем письме к российскому экспертному сообществу называл украинское урегулирование и зерновую сделку своими приоритетами. При этом за два дня до первого тура выборов он обвинил Россию во вмешательстве в выборы в Турции. Перед вторым туром он предпринял еще несколько выпадов в адрес Москвы. В одном из видеороликов задавался, например такой вопрос: «Ты за Кылычдароглу, который резко выступил против русских? Или за Эрдогана, ожидавшего у дверей русских?»

При этом напоминался эпизод, когда Эрдогану пришлось ждать начала переговоров с Владимиром Путиным в Кремле. Кылычдароглу использовал его и в другой ситуации. «Мы не оставим нашу родину фальшивому мировому лидеру, который еще вчера был сопредседателем «Большого Ближнего Востока», а теперь ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребется», — заявил Кылычдароглу. Комментируя идею создания российско-турецкого газового хаба, о котором договорились Путин и Эрдоган, он назвал ее опасной и предрек тотальную зависимость Турции от российских энергоносителей в случае ее реализации. На данный момент Турция зависит от российских поставок на 30–40%, но после строительства хаба этот показатель возрастет до 80%, убежден лидер РНП.

Эрдоган же заверил, что его внешняя политика не претерпит изменений, если он переизберется. «Мы продолжим ту же политику, которую проводили до выборов. Менять ее в отношении России, США, Китая и Запада, с которыми находимся на связи, мы не намерены», — сказал он.

Сможет ли Кылычдароглу догнать Эрдогана

Предпринятая Кылычдароглу смена риторики перед вторым туром была правильной, считает тюрколог Яшар Ниязбаев. «Мы видели, что по результатам выборов в парламент прошло большое количество националистически настроенных партий. То есть граждане проголосовали за правые консервативные партии, из чего следует, что, скорее всего, Кылычдароглу не добрал голоса именно электората с правыми взглядами», — допускает эксперт. Он также отметил, что лидеру РНП нужно было усилить националистическую риторику и в связи с тем, что его поддержал лидер ультраправой Партии победы. При этом Кылычдароглу удалось сохранить поддержку курдов. В итоге, по оценке эксперта, отставание от Эрдогана может сократиться как минимум на 2–3%.

Комментируя изменение риторики Кылычдароглу в отношении России, Ниязбаев отметил, что оно удивило многих наблюдателей. Эксперт допустил, что может быть несколько причин для этого: как намерение Кылычдароглу показать прозападному электорату, что он разделяет его взгляды, так и стремление убедить западные страны в том, что он будет отличаться от Эрдогана. «Возможно, у западных государств есть рычаги влияния на лидеров общественного мнения, которые могли бы заявить о поддержке оппозиции», — говорит Ниязбаев.

Последние несколько дней оба оппонента стараются поднимать актуальные вопросы: Эрдоган — терроризм РПК (Рабочей партии Курдистана, запрещенной в стране), а Кылычдароглу более реалистичен и потому поднимает вопрос беженцев, который действительно остро стоит в Турции, заявил в беседе с РБК профессор кафедры международных отношений Ближневосточного технического университета Турции Хусейн Багджи. По его словам, стратегия оппозиционного кандидата может помочь ему привлечь новые голоса избирателей.

«Эрдоган не так уверен в том, что он может выиграть. Он не так успешен, ведь он так и не смог выиграть выборы. Он — президент, в его руках государственные рычаги, с которыми можно набрать 50-70%, но ему не удалось заручиться доверием половины населения», — сказал эксперт, отметив, что результат первого тура можно считать провалом для Эрдогана.

Багджи считает, что если Эрдоган выиграет во втором туре, то разрыв с Кылычдароглу будет совсем небольшим. Он добавил, что накануне смотрел выступление Огана, в котором он объяснял, почему тот поддержал партию Эрдогана. «Он определенно находится под давлением, так как всегда выступал против этой партии, а теперь наоборот. Почти 3 млн человек проголосовали за Огана, но ему не удастся привлечь и половины», — сказал он.

Эксперт добавил, что Оздаг выглядит более надежным в глазах избирателя, так как он и его Партия победы, в отличие от Огана, не меняли своих взглядов. Потому, уверен эксперт, голоса, отданные за Огана в качестве кандидата от националистической коалиции, по большей части уйдут Кылычдароглу.