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Выборы президента Турции ,  
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Соперник Эрдогана призвал турков не грешить

Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу назвал «грехом» голосовать за Эрдогана
По словам Кылычдароглу, «искренний мусульманин не пойдет на такое великое искушение» и не станет голосовать за действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана
Анкара, Турция
Анкара, Турция (Фото: Yves Herman / Reuters)

Кандидат от Национального альянса в президенты в Турции Кемаль Кылычдароглу назвал «грехом» голосование за действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и призвал турков не делать этого во втором туре, который состоится 28 мая, передает Yeni Şafak.

«Те, кто голосует за Эрдогана, не делайте этого, не поддавайтесь искушению. Искренний мусульманин не пойдет на такое великое искушение. Каждый должен быть нравственным, добродетельным», — сказал он в эфире телеканала Fox TV, назвав «аморальными» избирателей Республиканского альянса, от которого в выборах участвует действующий президент.

Первый тур президентских выборов в Турции состоялся 14 мая, в нем участвовали три кандидата — действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,51%), представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу (44,88%) и Синан Оган от националистического альянса ATA (5,17%). Лидер «Партии родной страны» Мухаррем Индже снялся с выборов, но из бюллетеней его убрать не успели. Он получил (0,44%).

Поскольку никто из кандидатов не смог набрать больше 50%, то 28 мая состоится второй тур президентских выборов с участием Эрдогана и Кылычдароглу. Третий кандидат — Синан Оган — призвал голосовать за действующего президента.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Кемаль Кылычдароглу Реджеп Тайип Эрдоган выборы президента Турция

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