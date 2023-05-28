Американский сенатор счел смерть россиян «самой удачной тратой денег США»

Линдси Грэм уже много лет выступает за ужесточение санкций против Москвы, а после начала спецоперации сазу выступил за передачу Украине вооружений. На встрече с Зеленским сенатор заявил, что смерть россиян — лучшая трата денег США

Сенатор Линдси Грэм (Фото: Dennis Van Tine / Zuma / ТАСС)

Американский сенатор Линдси Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что россияне умирают в результате «самой удачной» траты денег американскими властями в рамках оказания помощи Украине.

«Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — заявил Грэм во время встречи, видеофрагменты которой были опубликованы пресс-службой Зеленского.

Президент Украины в свою очередь поблагодарил Грэма за оказанную американским сенатом поддержку, упомянув последний пакет военной помощи на $375 млн, говорится в сообщении на сайте главы государства.

«[Зеленский] подробно проинформировал американского сенатора о ситуации на передовой и дал оценку ее развитию в ближайшей перспективе <...> [президент] отдельно акцентировал, что пришло время для партнеров, в частности Соединенных Штатов, предоставить Украине дальнобойное оружие и другие виды вооружения», — сказано в сообщении.

Линдси Грэм — американский политик-республиканец, сенатор США от штата Южная Каролина с 2003 года. С 2019 года он также является председателем сенатского комитета по судебной системе. Он уже много лет выступает с критикой российских властей и призывает ужесточить санкции против Москвы. В 2018 году он стал одним из авторов инициативы об ужесточении санкций против России под названием «санкции из ада» (bill from hell). Тогда он предложил ввести понятие российского суверенного долга, против которого могут быть введены санкции, а также настаивал на ограничениях в отношении «кибернетического сектора» России. В марте 2022 года сенатор выступил в призывом убить президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ обвинил его в русофобии и призвал сохранять трезвость ума.

После начала российской спецоперации на Украине США ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций, а также продолжают оказывать Киеву финансовую и военную помощь. В начале мая Пентагон сообщил, что всего с момента вступления в должность президента Джо Байдена (20 января 2021 года) Украина получила помощь от США на сумму $36,4 млрд, из них до военной операции России было выделено только $700 млн.

Россия критикует поставки вооружений Украине со стороны западных стран и США. В Кремле отмечали, что передача Киеву оружия принесет Украине «больше страданий».

Посол России в США Анатолий Антонов ранее предупреждал, что непосредственное участие США в конфликте на Украине будет иметь катастрофические последствия. «Вашингтон все больше вовлекается в конфликт на Украине, превратив территорию страны в поле битвы с Россией. <...> Непосредственное участие американских военных в боевых действиях приведет к катастрофическим последствиям», — говорил дипломат. Антонов предупредил, что Россия не будет «мириться» с нарастанием у своих рубежей военных угроз, но надеется, что США «все же в состоянии остановиться у опасной черты». Сейчас, по словам посла, двусторонние отношения двух «крупнейших ядерных держав» находятся «на дне».