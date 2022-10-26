Посол Антонов: участие США в конфликте на Украине будет иметь катастрофические последствия

Антонов предупредил о катастрофе при участии США в конфликте на Украине

Антонов напомнил, что во время Карибского кризиса две страны приблизились к «всеразрушающему конфликту, однако в последний момент успели сделать шаг назад». Посол призвал США сейчас «остановиться у опасной черты»

Анатолий Антонов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

США уже втягиваются в конфликт на Украине, их непосредственное участие будет иметь катастрофические последствия, считает посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Его комментарий размещен в телеграм-канале дипмиссии.

«Вашингтон все больше вовлекается в конфликт на Украине, превратив территорию страны в поле битвы с Россией. <...> Непосредственное участие американских военных в боевых действиях приведет к катастрофическим последствиям», — сказал он. Посол добавил, что «нагнетание обстановки не в интересах Вашингтона».

Антонов предупредил, что Россия не будет «мириться» с нарастанием у своих рубежей военных угроз, но надеется, что США «все же в состоянии остановиться у опасной черты». Сейчас, по словам посла, двусторонние отношения двух «крупнейших ядерных держав» находятся «на дне».

Президент Владимир Путин, выступая на совещании с главами силовых ведомств стран СНГ 26 октября, обвинил США в использовании Украины как «тарана» против России. По его словам, Украина «фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США». Глава государства также напомнил о поставках Киеву западного оружия.

На Западе не раз отвергали намерения участвовать в конфликте на Украине напрямую. Накануне, 25 октября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что «никакие американские войска не будут принимать участия в боевых действиях на территории Украины».

Немецкий канцлер Олаф Шольц тремя днями ранее указывал, что недопустим прямой конфликт между Россией и НАТО. Однако Шольц, как и другие западные политики, отмечал приверженность к поддержке Украины, в том числе путем поставок вооружений.