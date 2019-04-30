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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Путин отправил Бабича в отставку с должности посла в Белоруссии
Вместо Бабича послом станет Дмитрий Мезенцев, которого источники РБК называли основным кандидатом на должность
Михаил Бабич​ (Фото: Роман Владимиров / РИА Новости)

Президент Владимир Путин подписал указ, которым освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Белоруссии, сообщила пресс-служба Кремля. Одновременно с этим Бабич также перестает быть специальным представителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.

Отдельным указом президент назначил новым послом в Белоруссии члена Совета Федерации Дмитрия Мезенцева. 

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В документе о Мезенцеве не указано, назначил ли его президент своим спецпредставителем.

Таким образом, Бабич проработал послом менее года: указ о его назначении президент подписал 24 августа. Как рассказывал ранее РБК источник, близкий к Кремлю, снять Бабича Путина просил президент Белоруссии Александр Лукашенко — того «не устраивала слишком активная деятельность» посла.

Недовольны им были и в российском МИДе, говорил источник, близкий к этому министерству: у посла как у спецпредставителя был прямой выход на администрацию президента, минуя Смоленскую площадь.

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На протяжении последних месяцев Бабича критиковали белорусские власти за заявления о российско-белорусских отношениях. К примеру, 19 апреля он заявил, что «белорусского президента опять обманули» и тот назвал конечную стоимость строительства АЭС в стране, хотя, как утверждал Бабич, рассчитать ее сейчас невозможно.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Владимир Путин, Михаил Бабич, Белоруссия
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