Путин отправил Бабича в отставку с должности посла в Белоруссии

Президент Владимир Путин подписал указ, которым освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Белоруссии, сообщила пресс-служба Кремля. Одновременно с этим Бабич также перестает быть специальным представителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.
Отдельным указом президент назначил новым послом в Белоруссии члена Совета Федерации Дмитрия Мезенцева.
В документе о Мезенцеве не указано, назначил ли его президент своим спецпредставителем.
Таким образом, Бабич проработал послом менее года: указ о его назначении президент подписал 24 августа. Как рассказывал ранее РБК источник, близкий к Кремлю, снять Бабича Путина просил президент Белоруссии Александр Лукашенко — того «не устраивала слишком активная деятельность» посла.