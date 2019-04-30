Путин отправил Бабича в отставку с должности посла в Белоруссии

Недовольны им были и в российском МИДе, говорил источник, близкий к этому министерству: у посла как у спецпредставителя был прямой выход на администрацию президента, минуя Смоленскую площадь.

На протяжении последних месяцев Бабича критиковали белорусские власти за заявления о российско-белорусских отношениях. К примеру, 19 апреля он заявил, что «белорусского президента опять обманули» и тот назвал конечную стоимость строительства АЭС в стране, хотя, как утверждал Бабич, рассчитать ее сейчас невозможно.