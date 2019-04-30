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Политика ,  
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В Кремле рассматривают сенатора Мезенцева на пост посла в Белоруссии
Кремль готовит отставку посла в Белоруссии Михаила Бабича. На его место рассматривается сенатор Дмитрий Мезенцев, который был генсеком ШОС и губернатором Иркутской области
Дмитрий Мезенцев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Основным кандидатом на пост посла России в Белоруссии стал член Совета Федерации Дмитрий Мезенцев. Об этом РБК рассказал источник, близкий к администрации президента, подтвердил другой собеседник, близкий к Кремлю, и источник в Госдуме. Собеседник РБК, близкий к МИД Белоруссии, сказал, что Мезенцев является одним из кандидатов на должность посла в Минске, об этом же сообщил источник в Совете Федерации.

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Сам Мезенцев во вторник не ответил на звонки РБК.

Мезенцев сменит в Минске Михаила Бабича, который был назначен главой дипмиссии в 2018 году и получил также пост специального представителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией. Сохранит ли новый посол статус спецпредставителя президента, собеседники РБК не сказали.

Один из источников, близких к Кремлю, сказал РБК, что основной причиной заменить российского посла в Минске стали регулярные жалобы президента Белоруссии Александра Лукашенко на Бабича. «Лукашенко не устраивала слишком активная деятельность Бабича», — уточнил собеседник РБК. Это самое легкое, в чем можно было пойти на уступки Лукашенко, добавил он.

Деятельностью Бабича были недовольны и в российском МИДе, ранее рассказывал близкий к МИДу источник РБК. «Бабич добился статуса спецпредставителя президента, что давало ему прямой выход на президента и его администрацию. Нередко он решал задачи в обход МИДа, не согласовывая с ним свои действия, что не могло не раздражать МИД», — говорил собеседник РБК.

Окончательное решение о замене посла, скорее всего, было принято после встречи «на ногах» Владимира Путина и Лукашенко в рамках форума «Один пояс — один путь» в Пекине, говорит второй близкий к Кремлю собеседник РБК.

В посольстве России в Белоруссии от комментариев РБК отказались.

О скорой отставке Бабича сообщила 30 апреля газета «Коммерсантъ», информацию подтвердили два источника РБК.

Мезенцев входит в состав Совета Федерации с 2015 года (от исполнительной власти Сахалинской области), его полномочия как сенатора истекают в сентябре 2019 года.

До того как стать сенатором, Мезенцев был генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества. Он также был губернатором Иркутской области.

Послов назначает президент России после одобрения профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации. РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Думский комитет по делам СНГ, который утверждает кандидатуру посла, скорее всего, соберется 13 мая, сказал РБК собеседник в комитете.

Материал дополняется

Авторы: Наталья Галимова, Александр Атасунцев, Елизавета Антонова
Теги: Бабич, Александр Лукашенко, Белоруссия
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