В Кремле рассматривают сенатора Мезенцева на пост посла в Белоруссии

Кремль готовит отставку посла в Белоруссии Михаила Бабича. На его место рассматривается сенатор Дмитрий Мезенцев, который был генсеком ШОС и губернатором Иркутской области

Дмитрий Мезенцев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Основным кандидатом на пост посла России в Белоруссии стал член Совета Федерации Дмитрий Мезенцев. Об этом РБК рассказал источник, близкий к администрации президента, подтвердил другой собеседник, близкий к Кремлю, и источник в Госдуме. Собеседник РБК, близкий к МИД Белоруссии, сказал, что Мезенцев является одним из кандидатов на должность посла в Минске, об этом же сообщил источник в Совете Федерации.

Сам Мезенцев во вторник не ответил на звонки РБК.

Мезенцев сменит в Минске Михаила Бабича, который был назначен главой дипмиссии в 2018 году и получил также пост специального представителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией. Сохранит ли новый посол статус спецпредставителя президента, собеседники РБК не сказали.

Один из источников, близких к Кремлю, сказал РБК, что основной причиной заменить российского посла в Минске стали регулярные жалобы президента Белоруссии Александра Лукашенко на Бабича. «Лукашенко не устраивала слишком активная деятельность Бабича», — уточнил собеседник РБК. Это самое легкое, в чем можно было пойти на уступки Лукашенко, добавил он.