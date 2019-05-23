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Минск передал Москве агреман на назначение посла России

Минск выполнил все необходимые формальности для назначения посла России в стране, включая передачу агремана. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает БелТА.

Он отметил, что проведет встречу с новым послом Дмитрием Мезенцевым, как только он приедет в Белоруссию. На встрече Мезенцев должен будет вручить копию верительных грамот, уточнил глава МИДа.

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Путин отправил Бабича в отставку с должности посла в Белоруссии

Предыдущего посла Михаила Бабича президент Владимир Путин освободил от должности в конце апреля. По данным источников РБК, причиной его отставки стали жалобы со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Мезенцев ранее занимал пост главы комитета Совфеда по экономической политике.


 

Теги: Посол, Белоруссия, назначение
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