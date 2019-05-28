Вучич признал потерю Сербией контроля над Косово

Глава Сербии, обращаясь к депутатам призвал их признать «горькую правду» — потерю Косово. Вучич предложил выбрать между двумя сценариями развития ситуации в регионе — замороженным конфликтом и налаживанием отношений с Приштиной

Александр Вучич в парламенте (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Сербии необходимо признать тот факт, что Белград не обладает каким-либо контролем над Косово. Об этом в выступлении перед членами сербского парламента заявил президент страны Александр Вучич, передает РТС.

Президент Сербии выступил на специальной сессии парламента, посвященной проблеме взаимоотношений с Косово. В ходе выступления Вучич призвал депутатов к выбору между «сладкой ложью и горькой правдой». «Без этого мы не узнаем реальное положение дел в Косово, в Метохии, кто ими управляет, и какое положение сербов в Косово и Метохии», — сказал Вучич. Он подчеркнул, что необходимо признать, что Сербия потерпела крупное национальное поражение, потеряла территорию и понесла значительные экономические потери.

«Я решил не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии, что крайне важно для здравоохранения и образования, и мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность», — сказал он.

По словам Вучича, существует два сценария решения косовской проблемы. Первый — это сохранение статус-кво и «замороженный конфликт». Второй вариант — нормализация отношений между Белградом и Приштиной. Президент Сербии подчеркнул, что сам выступает за второй путь.

30 апреля глава Косово Хашим Тачи потребовал от Белграда признать независимость государственного образования. «Требования или мечты о том, что на севере Косово может быть создано сообщество с исполнительной властью по модели Сербской Республики [в составе Боснии и Герцеговины], никогда не будут реализованы», — написал он в своем Facebook.