Спецназ Косово у границы с Сербией объяснили визитом президента

Косовское спецподразделение разместили на границе Сербии и А​втономного края Косово и Метохия, где находится снабжающее водой ГЭС «Газивода» Газиводское озеро, в связи с визитом на объект главы администрации Косово Хашима Тачи. Об этом сообщает телеканал РТC.

Ранее из-за действий косовского спецназа президент Сербии Александр Вучич распорядился привести Вооруженные силы Сербии в полную боевую готовность.

В настоящий момент Хашим Тачи покинул Газиводское озеро. Вместе с ним место покинуло и спецподразделение. По данным телеканала, администрация Косово принесла свои извинения Сербии.

РТС отметил, что в связи с происшествием Александр Вучич направил ноту протеста генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

Республика Косово является частично признанным государством. Сербия независимости региона не признает, однако называет его Автономным краем Косово и Метохия. На деле Косово неподконтрольно властям Сербии.