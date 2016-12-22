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Спецназ Косово у границы с Сербией объяснили визитом президента
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Спецназ Косово у границы с Сербией объяснили визитом президента
Политика, 18:10
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Спецназ Косово у границы с Сербией объяснили визитом президента

Косовское спецподразделение разместили на границе Сербии и А​втономного края Косово и Метохия, где находится снабжающее водой ГЭС «Газивода» Газиводское озеро, в связи с визитом на объект главы администрации Косово Хашима Тачи. Об этом сообщает телеканал РТC.

Ранее из-за действий косовского спецназа президент Сербии Александр Вучич распорядился привести Вооруженные силы Сербии в полную боевую готовность.

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В настоящий момент Хашим Тачи покинул Газиводское озеро. Вместе с ним место покинуло и спецподразделение. По данным телеканала, администрация Косово принесла свои извинения Сербии.

РТС отметил, что в связи с происшествием Александр Вучич направил ноту протеста генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

Республика Косово является частично признанным государством. Сербия независимости региона не признает, однако называет его Автономным краем Косово и Метохия. На деле Косово неподконтрольно властям Сербии.

Теги: Косово , спецназ , Сербия , визит
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