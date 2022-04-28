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Политика ,  
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США изучат возможность передачи Украине замороженных активов Центробанка

Власти рассматривают возможность передачи Украине замороженных в США активов Банка России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPEN.

По словам Блинкена, сейчас вопрос заключается в том, есть ли в США положения законодательства, касающиеся конфискаций. Он отметил, что сотрудники Министерства юстиции США рассматривают это. «Мы очень тесно работаем вместе с министерствами финансов и юстиции США, чтобы изучить, как можем эффективно замораживать активы и производить их конфискацию», — добавил Блинкен (цитата по ТАСС).

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Кроме того, в ходе обсуждения этого вопроса сенатор Патрик Лихи (демократ, от штата Вермонт) заявил, что в Федеральной резервной системе США (выполняет функции центробанка) заморожено почти $100 млрд Центробанка России.

В конце февраля Евросоюз запретил своим гражданам все транзакции с Банком России и лицами, действующими от его имени и по его указанию. Похожее решение приняли США: американским гражданам запретили проводить с российским ЦБ операции, а также с Минфином и ФНБ. Однако Банк России не внесли в список SDN (полная изоляция от американской финансовой системы). Позднее к санкциям присоединились Япония и Канада.

Министр финансов Антона Силуанова заявил, что из-за западных санкций Россия лишилась доступа почти к половине золотовалютных резервов — около $300 млрд из примерно $640 млрд.

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Теги
ЦБ конфискация США
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