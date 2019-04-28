В Кремле поделились впечатлениями о Ким Чен Ыне как о переговорщике

В Кремле поделились впечатлениями о Ким Чен Ыне как о переговорщике

На переговорах с Путиным Ким Чен Ын показал себя как «профессиональный и подготовленный глава государства», рассказал Песков. Переговоры прошли во Владивостоке по приглашению российской стороны. Оба лидера остались ими довольны

Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: Alexander Zemlianichenko / AP)

В Кремле после встречи президента России Владимира Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном оценили способности последнего как переговорщика. Глава КНДР «показал себя как очень профессиональный, подготовленный глава государства». Такими впечатлениями в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» поделился пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Хотя де-юре, кстати, он [Ким Чен Ын] не является главой государства, но де-факто является», — добавил Песков (цитата по «РИА Новости»). Официально северокорейский лидер — председатель Госсовета КНДР.

«Он [Ким Чен Ын] осведомлен о всех нюансах двусторонних проектов или потенциально двусторонних проектов, которые могут разворачиваться после того, как будут сняты санкции ООН и другие рестрикции, которые сейчас действуют и во многом мешают развитию нашего двустороннего сотрудничества», — продолжил Песков.

Глава Северной Кореи, по его словам, «владеет деталями» и «очень живо реагирует». «Осведомлен прекрасно обо всем, имеет свою позицию. Он производит впечатление достаточно опытного, образованного и очень сбалансированного лидера», — рассказал официальный представитель Кремля.