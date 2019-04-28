Кравчук предупредил о попытках старой власти скомпрометировать Зеленского

Прежнее украинское руководство, считает первый глава Украины, все еще «увлекается реваншем». Поэтому Владимиру Зеленскому понадобится терпение, полагает Леонид Кравчук

Первый президент Украины ​Леонид Кравчук сообщил о том, что прежнее украинское руководство «увлекается реваншем» и может попытаться скомпрометировать избранного главу государства Владимира Зеленского. Такую точку зрения он выразил в интервью телеканалу «Громадське».

В связи с этим Зеленскому, отметил Кравчук, «особенно» понадобится терпение. Попытку скомпрометировать избранного президента он назвал «игрой с огнем». «Зеленский избран народом. И я лично считаю, что любые негативные посылы в адрес Зеленского являются неуважением к украинскому народу и препятствием выполнять конституционные полномочия», — заверил первый глава республики.

Актера, продолжил Кравчук, он знает лично. «Зеленский — порядочный человек, честный, ответственный и образованный», — рассказал он, заметив, что если, помимо прочего, избранный президент «еще будет слушать команду, людей, которые разбираются в деталях конкретных вопросов, то быстро примет механизмы реализации и влияния». «Нет в мире такого президента, который бы знал все. Президент должен научиться слышать и реагировать», — резюмировал Кравчук.

Выборы президента Украины прошли в два тура — 31 марта и 21 апреля. Лидером первого тура стал актер Владимир Зеленский. Он и действующий глава государства Петр Порошенко участвовали во втором туре голосования. Победителем, согласно его итогам, стал актер. Почти с трехкратным разрывом (73,22% против 24,45%) он обошел Порошенко и заручился рекордным для страны уровнем поддержки. Действующий президент Украины победу соперника признал еще до оглашения окончательных итогов выборов. Однако, выступая 22 апреля перед сторонниками, пообещал «общие победы» и заявил, что готов вернуться в администрацию главы государства.