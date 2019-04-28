Кравчук предупредил о попытках старой власти скомпрометировать Зеленского

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,74 +0,08 EUR Бирж. 72,17 +0,20 Brent 71,99 -3,95% USD Нал. 65,17 64,39 EUR Нал. 72,70 71,91 USD ЦБ 64,71 +0,03 EUR ЦБ 72,09 -0,02 EUR/USD 1,1150 +0,0020 BTC/USD Бирж. 5 470,70 +65,60 IMOEX 2 563,72 +0,11% RTSI 1 247,01 +0,08% DJIA 26 543,33 +0,31% Nasdaq 8 146,40 +0,34%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 64,71 (+0,03) Quote, 26 апр, 12:22
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 72,09 (-0,02) Quote, 26 апр, 12:22
Без работы после пожара под Воронежем остались 900 сотрудников «Магнита» Общество, 11:47 Опубликовано видео сражения Нурмагомедова с медведем Общество, 11:44 После аварии с прогулочным катером в Финском заливе погибла женщина Общество, 11:26 AFP сообщило о пересекшем Атлантику в бочке путешественнике Общество, 11:25 Осторожно, гештальт закрывается: писательский взгляд на Москву РБК и AFI Development, 11:00 Разработчик нового пассажирского самолета МС-21 показал видео его полета Технологии и медиа, 11:00 Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине Политика, 10:53 СМИ узнали о встрече Пугачевой с проигравшими участниками шоу «Голос» Общество, 10:39 Кравчук предупредил о попытках старой власти скомпрометировать Зеленского Политика, 10:15 В Коломне после пасхальной службы загорелся храм Общество, 10:06 «Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» благодаря шайбам Панарина Общество, 09:48 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 09:34 Путин поздравил россиян с Пасхой Общество, 09:27 Немецкие депутаты предложили новую стратегию по Донбассу Политика, 09:03
Выборы на Украине ,  
0 
Кравчук предупредил о попытках старой власти скомпрометировать Зеленского
Прежнее украинское руководство, считает первый глава Украины, все еще «увлекается реваншем». Поэтому Владимиру Зеленскому понадобится терпение, полагает Леонид Кравчук

Первый президент Украины ​Леонид Кравчук сообщил о том, что прежнее украинское руководство «увлекается реваншем» и может попытаться скомпрометировать избранного главу государства Владимира Зеленского. Такую точку зрения он выразил в интервью телеканалу «Громадське».

В связи с этим Зеленскому, отметил Кравчук, «особенно» понадобится терпение. Попытку скомпрометировать избранного президента он назвал «игрой с огнем». «Зеленский избран народом. И я лично считаю, что любые негативные посылы в адрес Зеленского являются неуважением к украинскому народу и препятствием выполнять конституционные полномочия», — заверил первый глава республики.

Актера, продолжил Кравчук, он знает лично. «Зеленский — порядочный человек, честный, ответственный и образованный», — рассказал он, заметив, что если, помимо прочего, избранный президент «еще будет слушать команду, людей, которые разбираются в деталях конкретных вопросов, то быстро примет механизмы реализации и влияния». «Нет в мире такого президента, который бы знал все. Президент должен научиться слышать и реагировать», — резюмировал Кравчук.

Политика
Штаб Зеленского заявил о рисках найти «свинью под елкой» после Порошенко

Выборы президента Украины прошли в два тура — 31 марта и 21 апреля. Лидером первого тура стал актер Владимир Зеленский. Он и действующий глава государства Петр Порошенко участвовали во втором туре голосования. Победителем, согласно его итогам, стал актер. Почти с трехкратным разрывом (73,22% против 24,45%) он обошел Порошенко и заручился рекордным для страны уровнем поддержки. Действующий президент Украины победу соперника признал еще до оглашения окончательных итогов выборов. Однако, выступая 22 апреля перед сторонниками, пообещал «общие победы» и заявил, что готов вернуться в администрацию главы государства.

Политика
Штаб Зеленского счел сужение прав президента «ударом под дых» избирателям

Кроме того, партия «Самопомощь», а также депутат Верховной рады из группы «Возрождение» Валерий Писаренко почти сразу после окончания второго тура выборов президента Украины выступили за ограничение полномочий главы государства. Эти права и обязанности могут быть переданы парламенту и правительству, допускал парламентарий.

В штабе Зеленского подобную инициативу назвали «ударом под дых» большинству украинцев, которые избрали актера на пост президента страны. Также советник Зеленского, бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус говорил, что в команде избранного главы государства опасаются, что уходящая администрация Порошенко может подложить «под елку какую-то свинью».

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Леонид Кравчук, Украина, Владимир Зеленский, Петр Порошенко
Материалы по теме
Зеленский счел тщетными попытки России «соблазнить украинцев паспортами»
Политика
Зеленский ответил на заявления Путина о возможных переговорах
Политика
Зеленский опроверг сообщения турецких СМИ о его отдыхе на дорогой яхте
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter