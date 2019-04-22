Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 63,81 -0,24 EUR Бирж. 71,85 -0,20 Brent 74,09 +2,90% USD Нал. 64,32 63,32 EUR Нал. 72,32 71,35 USD ЦБ 63,79 -0,17 EUR ЦБ 71,72 -0,20 EUR/USD 1,1260 +0,0017 BTC/USD Бирж. 5 402,80 +80,90 IMOEX 2 584,74 +0,81% RTSI 1 275,59 +1,17% DJIA 26 522,22 -0,14% Nasdaq 8 007,78 +0,12%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 63,79 (-0,17) Quote, 14:01
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 71,72 (-0,2) Quote, 14:01
Мадуро поздравил россиян с днем рождения Ленина Политика, 21:18 В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов Общество, 21:08 Россельхознадзор нашел запрещенные белорусские яблоки под картошкой Бизнес, 21:07 Претендующий на выход в РПЛ «Тамбов» сменил тренера в концовке сезона Спорт, 21:05 Россияне сократили расходы на алкоголь и рестораны Pro, 20:58 Что поможет начать вести здоровый образ жизни. Тест РБК и Philips, 20:52 Мэрия Москвы ответила критикам поменявшего цвет фонтана «Каменный цветок» Политика, 20:35 Обвинение обжаловало возврат в прокуратуру дела Масляевой Общество, 20:31 Главные вызовы для нового президента Украины Политика, 20:30 Госпогранслужба Украины отказала Саакашвили во въезде в страну Политика, 20:04 На Украине подал в отставку второй за сутки губернатор Политика, 20:03 Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины Политика, 19:54 НТВ выпустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова Общество, 19:45 Гендиректором Афипского НПЗ стал топ-менеджер из компании Гуцериева Бизнес, 19:34
Выборы на Украине ,  
0 
Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины
Президент Украины, выйдя к участникам митинга в его поддержку, пообещал «общие победы» и заявил, что готов вернуться в администрацию главы государства
Петр Порошенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Президент Украины Петр Порошенко вышел к участникам митинга, который проходит в его поддержку в центре Киева, и заявил, что рассчитывает вновь стать главой государства на следующих выборах. Об этом сообщает 112.ua.

«Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы. Уже в ближайшем будущем совместно мы идем побеждать на парламентские выборы, — заявил Порошенко. — Совместно мы вернемся на улицу Банковую (на этой улице находится здание администрации президента Украины. — РБК) после следующих президентских выборов».

Фотогалерея 
Президенты в бегах и на пенсии: чем занимаются бывшие главы Украины

После этого митингующие начали скандировать «Через год!», на что Порошенко ответил: «Хорошо, друзья. Через год, так через год».

«Наши главные победы впереди, потому что нам с вами надо защищать Украину. И если мы ее не защитим, никто не защитит. <...> Мы не будем больше допускать ошибок», — заявил Порошенко. «Мы не дадим им разрушить нашу армию, язык, не дадим им сделать реванш нашей церкви, мы не дадим им остановить децентрализацию, инклюзивное образование», — добавил он.

По данным издания «112», на акцию «Спасибо, Петр» к администрации президента пришли сотни человек. Администрация Порошенко, приглашая украинцев на митинг, предлагала прийти и поблагодарить главу государства «за все, что было сделано за эти пять лет, за ассоциацию, безвиз, армию, децентрализации и все остальное».

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента страны. На данный момент обработаны 99,81% протоколов, согласно им, Порошенко набрал 24,46% голосов, его соперник, шоумен Владимир Зеленский, — 73,22%. Инаугурация избранного президента должна состояться в течение 30 дней после того, как ЦИК официально объявит о результатах выборов.

Политика
Президент на один срок: 10 фактов о Владимире Зеленском

Зеленский ранее заявил, что, вступив в должность, намерен перенести администрацию президента в новое здание, отметив, что новое место пока не выбрано.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, выборы президента
Материалы по теме
Какое будущее ожидает Петра Порошенко
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях
Политика
Порошенко лишился теоретических шансов на победу в выборах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter