Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины

Президент Украины, выйдя к участникам митинга в его поддержку, пообещал «общие победы» и заявил, что готов вернуться в администрацию главы государства

Петр Порошенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Президент Украины Петр Порошенко вышел к участникам митинга, который проходит в его поддержку в центре Киева, и заявил, что рассчитывает вновь стать главой государства на следующих выборах. Об этом сообщает 112.ua.

«Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы. Уже в ближайшем будущем совместно мы идем побеждать на парламентские выборы, — заявил Порошенко. — Совместно мы вернемся на улицу Банковую (на этой улице находится здание администрации президента Украины. — РБК) после следующих президентских выборов».

После этого митингующие начали скандировать «Через год!», на что Порошенко ответил: «Хорошо, друзья. Через год, так через год».

«Наши главные победы впереди, потому что нам с вами надо защищать Украину. И если мы ее не защитим, никто не защитит. <...> Мы не будем больше допускать ошибок», — заявил Порошенко. «Мы не дадим им разрушить нашу армию, язык, не дадим им сделать реванш нашей церкви, мы не дадим им остановить децентрализацию, инклюзивное образование», — добавил он.