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PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Штаб Зеленского счел сужение прав президента «ударом под дых» избирателям
С идеей ограничить полномочия главы Украины после второго тура выборов выступила партия «Самопомощь». Спикер штаба Зеленского на это отметил: закон о президенте нужен, но в нынешней редакции он противоречит Конституции страны

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, политтехнолог Дмитрий Разумков заявил о необходимости соответствия инициативы об ограничении полномочий главы государства действующей Конституции Украины. В редакции, в которой ее сейчас предлагает партия «Самопомощь», документ таковым не является, уверен он. Такую точку зрения Разумков выразил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Если бы вы в рамках закона прописали то, что даровано Конституцией, естественно, мы бы не возражали», — обратился Разумков к присутствующей на программе представительнице «Самопомощи», заместителю председателя Верховной Рады Оксане Сыроед (в украинский парламент она прошла по списку от объединения).

«На самом деле это (инициатива об ограничении полномочий президента. — РБК) — удар под дых не только Зеленскому, но и 73% избирателей, которые отдали за него голоса, надеясь, что он выполнит те обещания, которые он давал», — продолжил Разумков.

Материал дополняется.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Владимир Зеленский, выборы президента, Украина
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