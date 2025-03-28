ЕС решил сократить импорт сельхозпродукции с Украины

В июне истекает соглашение о беспошлинном импорте с Украины в ЕС. Брюссель хочет пересмотреть его, чтобы снизить поток продукции — увеличение поставок нанесло ущерб местным фермерам. Киев ожидает негативных последствий такого шага

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ЕС с июня собирается сократить сельскохозяйственный импорт с Украины, сообщил профильный еврокомиссар Кристоф Хансен, передает France24.

«Импортные квоты не останутся такими же, как при этой временной либерализации. Импорта будет меньше», — сказал Хансен.

5 июня истекает срок действия торгового соглашения Киева и Брюсселя, согласно которому для украинских товаров был обеспечен беспошлинный доступ на рынок Европы на фоне боевых действий на Украине.

На этот шаг Евросоюз пошел, чтобы помочь стране увеличить доходы от импорта продуктов, но в итоге ЕС столкнулся с протестами собственных фермеров. Они пожаловались на сокращение своих прибылей из-за наводнивших рынок украинских товаров. Протесты фермеров шли и в 2023-м, и в 2024-м в разных странах Европы. Кроме того, в приграничных с Украиной государствах (например, Польше) фермеры блокировали КПП на границе, чтобы не допустить проезда грузовых транспортных средств из соседней страны. В итоге ЕС согласился пойти на некоторые уступки собственным аграриям. Граничащие с Украиной страны вводили свои ограничительные меры: например, Польша, Венгрия, Словакия и др. устанавливали односторонние запреты на импорт украинской продукции.

На Украине предупредили о негативных последствиях отказа ЕС от беспошлинной торговли. «Евросоюз является нашим ключевым торговым партнером, и именно поэтому для нас было бы действительно пагубно, если бы мы [оказались] в ситуации, которая была у нас до войны [без беспошлинной торговли]», — заявил Financial Times (FT) украинский министр финансов Сергей Марченко несколько дней назад.

По его словам, если договориться с ЕС не получится, это будет «очень плохим сигналом», а также поставит страну в сложное положение на фоне рисков сокращения поддержки от США, которую непросто заменить.

FT со ссылкой на данные украинских властей пишет, что в прошлом году поставки в ЕС в рамках этого торгового соглашения принесли стране около десятой части от общей экспортной выручки, составившей $41 млрд.