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Политика ,  
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ЕК разрешит пяти странам ограничивать импорт украинской агропродукции

ЕК разрешит пяти странам ограничивать импорт украинской сельхозпродукции
В апреле Польша, Венгрия, Болгария и Словакия ограничили импорт украинской агропродукции из-за убытков, которые терпят местные фермеры. ЕК ввела общий запрет для них и Румынии, однако действие эмбарго истекло в сентябре
Фото: Kacper Pempel / File Photo / Reuters
Фото: Kacper Pempel / File Photo / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) на этой неделе представит изменения в торговое законодательство ЕС, которые позволят граничащим с Украиной странам вводить ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции оттуда. Об этом сообщил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис в интервью Financial Times (FT).

Как отмечает газета, уступок в этом вопросе от ЕК долгое время добивалась Варшава, однако решить вопрос удалось лишь после смены правительства. Домбровскис уточнил, что Брюссель намерен контролировать приток сельскохозяйственной продукции и «блокировать импорт», если появится риск снижения цен в граничащих с Украиной странах.

«Мы рассмотрим, как мы можем предоставить дополнительные гарантии Польше и другим государствам-членам ЕС, и один из способов сделать это — ввести гарантии для конкретных стран», — сказал он.

Польша и другие граничащие с Украиной страны ввели односторонние запреты на импорт украинской продукции в апреле 2023 года после массовых протестов фермеров по поводу дешевого экспорта из Украины, что привело к перенасыщению зерна на их внутреннем рынке.

Представитель ЕК подчеркнул, что в Брюсселе понимают, насколько неравномерно происходит распределение экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. «В первую очередь это ощущают ближайшие соседние страны, тогда как [это] не создает особых потрясений для рынка ЕС в целом», — отметил Домбровскис.

Источники FT в ЕС уточнили газете, что в настоящее время рассматривается возможность введения квот на мясо птицы, сахар и яйца с Украины.

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Евросоюз в 2022 году отменил пошлины на ввоз украинской сельхозпродукции. Приграничные с Украиной страны выразили протест ЕК и просили отменить меру, поскольку дешевая украинская продукция попала на их рынки и поставила местных фермеров на грань рентабельности.

В итоге 15 апреля прошлого года Варшава в одностороннем порядке запретила ввоз украинской сельхозпродукции, объяснив это защитой польского сельскохозяйственного сектора. Следом этот запрет ввели Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния. ЕК сначала выступила против односторонних решений восточно-европейских государств, однако в итоге одобрила эти ограничения — эмбарго на поставки украинского зерна действовало до середины сентября.

После завершения действия эмбарго польские и румынские фермеры и дальнобойщики начали самостоятельно блокировать КПП на границе с Украиной. В январе польские власти пообещали выполнить требования бастующих для разблокировки границы, включая субсидии на кукурузу и льготные кредиты.

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