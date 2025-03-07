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Китай и Украина подписали соглашение об экспорте сельхозпродукции

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Китайская Народная Республика и Украина заключили соглашение, открывающее рынок Китая для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции и дикорастущих водных продуктов. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Документы были подписаны в Киеве в присутствии посла КНР на Украине Ма Шенкуня и министра аграрной политики Украины Игоря Коваля.

Соглашение об экспорте продовольствия, направленное на углубление стратегического партнерства между странами, включает в себя два протокола — «О фитосанитарных требованиях для экспорта украинского гороха» и «О санитарных и фитосанитарных требованиях для диких морепродуктов».

Украинская сторона выразила готовность ускорить экспорт в Китай и надеется на дальнейшее расширение ассортимента поставляемых продуктов, отмечает агентство.

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Фото:Nathan Howard / Getty Images

В сентябре 2024 года Китай заявил о своем стремлении укрепить стратегическое партнерство с Украиной и подчеркнул важность восстановления «практического сотрудничества» между странами. Глава МИД КНР Ван И на встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой в рамках Генассамблеи ООН отметил, что Китай и Украина работают над поддержанием стабильной динамики развития двусторонних связей.

Дипломат подчеркнул, что позиция Китая по российско-украинскому конфликту остается неизменной и, по его мнению, самым авторитетным заявлением является план председателя КНР Си Цзиньпина, который выступает за мирное разрешение споров через диалог и политические переговоры, а не через геополитические игры.

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