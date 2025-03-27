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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о новом ударе ВСУ по энергообъектам России

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Иван Антипенко / Reuters
Фото: Иван Антипенко / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) около 7:00 мск нанесли удар по энергообъекту в Брянской области, сообщили в Минобороны.

«В результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция».

Минобороны подчеркивает, что украинские военные продолжили нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры на территории России, несмотря на соответствующее заявление Киева после переговоров в Саудовской Аравии.

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Фото:Инна Вареница / Reuters

Накануне, 26 марта, в Брянской области в результате атаки украинского беспилотника по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, в результате без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе.

Тогда же над Крымом сбили дроны, которые летели к Глебовскому подземному хранилищу газа. В ВСУ заявили, что не наносили удары беспилотниками по этим энергетическим объектам.

25 марта в Кремле заявили, что мораторий на удары по энергетике действует уже неделю и распространяется на нефтеперерабатывающие предприятия, нефте- и газопроводы и хранилища, вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

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Минобороны ВСУ Украина энергетика
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