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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Первый фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

Первый фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Аминчон Исломов
Аминчон Исломов (Фото: moscowcourts / Telegram)

Арестованный по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Аминчон Исломов первым из всех фигурантов дела обжаловал свой арест.

Информация об этом содержится в карточке дела на сайте Басманного суда Москвы. Там указано, что арест был обжалован 28 марта 2024 года.

Суд арестовал Аминчона Исломова, а также его брата Диловара Исломова и отца, Исроила Исломова, 25 марта. Согласно материалам суда, Аминчон Исломов женат, имеет семерых детей (трое от другого брака). По данным «Осторожно, Москва», ему 33 года, он уроженец Душанбе, живет в Твери, работает водителем автобуса.

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Диловар Исломов — уроженец Душанбе, 1999 года рождения, имеет российское гражданство. Женат, имеет ребенка, работает таксистом. Исроилу Исломову 62 года, он женат, имеет пятерых детей. По данным «Осторожно, Москва», он зарегистрирован в Тверской области, не работает, ранее не судим.

Следствие считает, что один из непосредственных участников нападения на «Крокус» — Шамсидин Фаридуни не позднее января «вовлек в состав организованной группы» Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта — Диловара Исломова. По данным СК, Диловар Исломов — последний владелец автомобиля Renault Symbol, на котором террористы приехали к «Крокусу», а после нападения скрылись.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что все трое Исломовых оказывали помощь при подготовке теракта. По его словам, они предоставили нападавшим квартиру для проживания, автомобиль, а также перевозили деньги.

Всего по делу о теракте задержали 11 человек, восемь из них уже арестовали. Среди тех, кого суд отправил в СИЗО, предполагаемые нападавшие на «Крокус» — Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев и Саидакрами Рачабализода.

Теги
теракт «Крокус Сити Холл» обжалование ареста суд
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