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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу вручил медаль «Золотая звезда» командующему группировкой «Центр»

Шойгу вручил «Золотую звезду» командующему группировкой «Центр» Мордвичеву
Сюжет
Военная операция на Украине
Под командованием Мордвичева группировка «Центр» взяла под контроль Авдеевку. Он руководит Центральным военным округом с февраля 2023 года

Шойгу вручил медаль «Золотая звезда» командующему группировкой «Центр»
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Глава Минобороны Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая звезда» командующему группировкой войск «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву. Об этом сообщило военное ведомство в телеграм-канале.

Шойгу поздравил Мордвичева, поблагодарил за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.

«Это высшее звание в нашей стране и безусловно Вы его заслужили, поэтому слова благодарности не только от меня, но естественно от всех тех, кого Вы сегодня защищаете на всех рубежах, делаете это достойно, уверено», — сказал глава военного ведомства.

Эта группировка взяла под контроль «Авдеевку» в середине февраля. В ночь на 17 февраля Украина начала выводить свои части и подразделения из города. Вечером того же дня Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об окончательном взятии Авдеевки под российский контроль. 24 февраля Мордвичев доложил Шойгу, что в ходе операции в Авдеевке российские военные отбросили украинские силы более чем на 10 км.

Путин присвоил командующему группировкой «Центр» новое звание
Политика
Андрей&nbsp;Мордвичев

В сентябре глава государства присвоил Мордвичеву звание генерал-полковника. Он стал командующим Центральным военным округом (ЦВО) в феврале 2023 года, до этого на посту был генерал-полковника Александр Лапин, который также командовал группировкой «Центр». Последний был назначен на должность начальника Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил.

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Мордвичев до назначения главной центрального военного округа был замкомандующего войсками ЮВО. Он руководил армейскими подразделениями в боях за Мариуполь, которые велись в начале военной операции до мая 2022 года. Мордвичев награжден орденами Мужества, Александра Невского, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и другими.

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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
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