Путин присвоил командующему группировкой «Центр» новое звание
Путин дал командующему группировкой «Центр» Мордвичеву звание генерал-полковника
Андрей Мордвичев
Президент Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Центр» в зоне военной операции Андрею Мордвичеву. Указ опубликован на портале правовой информации.
Этим же документом звание генерал-полковника получил командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа Геннадий Анашкин. Начальнику Главного автобронетанкового управления Минобороны Александру Шестакову присвоено звание генерал-лейтенанта.
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