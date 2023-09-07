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Военная операция на Украине ,  
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Путин присвоил командующему группировкой «Центр» новое звание

Путин дал командующему группировкой «Центр» Мордвичеву звание генерал-полковника
Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей&nbsp;Мордвичев
Андрей Мордвичев (Фото: РИА Новости)

Президент Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Центр» в зоне военной операции Андрею Мордвичеву. Указ опубликован на портале правовой информации.

Этим же документом звание генерал-полковника получил командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа Геннадий Анашкин. Начальнику Главного автобронетанкового управления Минобороны Александру Шестакову присвоено звание генерал-лейтенанта.

Материал дополняется.

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Военная операция на Украине Владимир Путин воинские звания генерал Андрей Мордвичев
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года