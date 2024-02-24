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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило, что ВСУ отброшены на 10 км после взятия Авдеевки

Минобороны: после взятия Авдеевки ВСУ оказались отброшены на 10 километров
Сюжет
Военная операция на Украине
После взятия Авдеевки ВСУ были отброшены на 10 км, доложил министру обороны Шойгу командующий группировкой «Центр» Мордвичев

В ходе операции в Авдеевке российские военные отбросили украинские силы более чем на 10 километров, заявил командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев в ходе доклада министру обороны Сергею Шойгу, который посетил зону военной операции. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

«Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях», — говорится в публикации.

В ведомстве также отметили, что Мордвичев рассказал Шойгу об интенсивной работе украинской артиллерии, которая продолжается, несмотря на «нытье киевского режима об остром дефиците артиллерийских боеприпасов». По словам командующего группировкой, также существенно возросла эффективность применения российскими подразделениями «разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов».

За последние две недели ударные беспилотники поразили на авдеевском направлении более 700 целей. Среди них бронированные машины, артиллерийские системы, радиолокационные средства, а также личный состав ВСУ, отметил Мордвичев.

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Авдеевка

Шойгу в ответ сказал, что войска группировки «Центр» опережающими темпами обеспечиваются всем необходимым. Министру также доложили о массовой сдаче в плен украинских военнослужащих в Авдеевке. Кроме того, Шойгу показали образцы трофейной техники западного производства. Глава оборонного ведомства осмотрел, в частности, американский бронетранспортер М113. Россия выступает против военных поставок Киеву со стороны Запада.

Бои за Авдеевку шли с октября 2023 года. В ночь на 17 февраля Украина начала выводить свои части и подразделения из города. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, такой шаг был обусловлен угрозой окружения.

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Вечером того же дня российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об окончательном взятии Авдеевки под контроль. Операцию реализовала группировка войск «Центр», которой командовал генерал-полковник Андрей Мордвичев.

20 февраля Путин назвал взятие Авдеевки успехом, который нужно развивать.

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Алексей Браверман
Минобороны ВСУ Авдеевка Андрей Мордвичев Сергей Шойгу
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
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