Польша удвоила обязательства в инициативе Чехии по снарядам для Украины

Польша удвоила обязательства в рамках предложенной Чехией инициативы по поставке снарядов Украине, заявил глава польского МИДа Сикорский. Он отказался назвать конкретную сумму финансирования. Москва осуждает военную помощь Киеву

Польша удвоила обязательства в рамках инициативы Чехии по поставке нескольких сотен тысяч снарядов Украине, заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский в ходе пресс-конференции с латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем, передает Bloomberg.

Сикорский отказался назвать конкретный объем финансирования.

На Украине и Западе продолжительное время заявляют о дефиците боеприпасов у ВСУ, что, согласно заявлениям Киева, было в том числе одной из причин, по которым украинским войскам пришлось отступить из Авдеевки.

В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности Чехия объявила о планах найти 800 тыс. снарядов (500 тыс. 155-миллиметровых и 300 тыс. калибра 122 мм). Их планировалось найти в арсеналах стран, не входящих в Евросоюз и НАТО. Инициативу поддержали 15 европейских стран и даже Франция, которая долгое время отказывалась покупать оружие за пределами Евросоюза. Bloomberg отмечает, что несмотря на одобрение инициативы, некоторые из крупнейших стран блока еще не дали конкретных обещаний.

В середине марта The Wall Street Journal сообщила, что Чехия уже закупила около 800 тыс. артиллерийских снарядов для нужд Вооруженных сил Украины от коалиции поставщиков со всего мира, среди которых есть и действующие союзники России. По данным WSJ, речь может идти о странах глобального Юга, обладающих большими запасами вооружений советской эпохи и способностью наращивать производство.

Чешское Минобороны заявило, что поставит боеприпасы Украине до июня, «как раз вовремя». Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что Киев получит первые снаряды в рамках этой инициативы в апреле.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.