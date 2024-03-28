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Военная операция на Украине ,  
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Польша удвоила обязательства в инициативе Чехии по снарядам для Украины

Глава МИД Сикорский: Польша удвоила обязательства по снарядам для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Польша удвоила обязательства в рамках предложенной Чехией инициативы по поставке снарядов Украине, заявил глава польского МИДа Сикорский. Он отказался назвать конкретную сумму финансирования. Москва осуждает военную помощь Киеву

Польша удвоила обязательства в рамках инициативы Чехии по поставке нескольких сотен тысяч снарядов Украине, заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский в ходе пресс-конференции с латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем, передает Bloomberg.

Сикорский отказался назвать конкретный объем финансирования.

На Украине и Западе продолжительное время заявляют о дефиците боеприпасов у ВСУ, что, согласно заявлениям Киева, было в том числе одной из причин, по которым украинским войскам пришлось отступить из Авдеевки.

В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности Чехия объявила о планах найти 800 тыс. снарядов (500 тыс. 155-миллиметровых и 300 тыс. калибра 122 мм). Их планировалось найти в арсеналах стран, не входящих в Евросоюз и НАТО. Инициативу поддержали 15 европейских стран и даже Франция, которая долгое время отказывалась покупать оружие за пределами Евросоюза. Bloomberg отмечает, что несмотря на одобрение инициативы, некоторые из крупнейших стран блока еще не дали конкретных обещаний.

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Фото:Инна Вареница / Reuters

В середине марта The Wall Street Journal сообщила, что Чехия уже закупила около 800 тыс. артиллерийских снарядов для нужд Вооруженных сил Украины от коалиции поставщиков со всего мира, среди которых есть и действующие союзники России. По данным WSJ, речь может идти о странах глобального Юга, обладающих большими запасами вооружений советской эпохи и способностью наращивать производство.

Чешское Минобороны заявило, что поставит боеприпасы Украине до июня, «как раз вовремя». Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что Киев получит первые снаряды в рамках этой инициативы в апреле.

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Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Польша Чехия снаряды военная помощь
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