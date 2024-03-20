 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Шмыгаль не исключил поступления «чешских снарядов» уже в апреле

Шмыгаль: Украина уже в начале апреля может получить боеприпасы, купленные Чехией
Сюжет
Военная операция на Украине
В феврале Чехия объявила о создании коалиции для закупки порядка 800 тыс. боеприпасов для ВСУ за пределами ЕС. Шмыгаль не исключил, что обещанные снаряды могут быть переданы уже в начале апреля. Москва осуждает помощь Киеву
Фото: Stringer / Reuters
Фото: Stringer / Reuters

Украина уже в начале апреля может получить артиллерийские снаряды, купленные Чехией. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в Люксембург, передает УНИАН.

По его мнению, это позволит стабилизировать ситуацию на фронте, где в течение последних нескольких недель украинские войска были вынуждены отступать.

«У нас трудная ситуация на фронте из-за недостатка артиллерийских снарядов. И мы надеемся, что чешская инициатива, к которой теперь присоединился Люксембург, поможет нам и с начала апреля у нас будет достаточно снарядов, чтобы защитить фронт», — подчеркнул Шмыгаль.

Люксембург присоединился к выдвинутой Чехией инициативе по закупкам снарядов для Украины накануне, о чем заявил глава люксембургского правительства Люк Фриден. Он не уточнил, сколько денег государство выделит на инициативу, однако напомнил, что только за прошлый год Люксембург в 2023 году потратил на помощь Украине 16% своего военного бюджета.

WSJ узнала, что «союзники России» продали Чехии снаряды для ВСУ
Политика
Фото:Serhii Nuzhnenko / Reuters

О том, что Прага нашла за пределами ЕС источники для закупки 800 тыс. снарядов для нужд ВСУ, впервые заявил чешский президент Петр Павел, выступая на Мюнхенской конференции 17 февраля. По его словам, 500 тыс. боеприпасов имеют калибр 155 мм, а остальные 300 тыс.— 122 мм. В каких именно странах будут закупаться снаряды, он не уточнил.

The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди чешских чиновников писала, что Чехия договорилась о закупках части из партии на 800 тыс. боеприпасов с союзниками России. Вместе с тем, по данным газеты, Прага рассчитывает в ближайшее время закупить еще 700 тыс., на которые, однако, необходимы дополнительные средства. Также WSJ пишет, что в настоящее время у ВСУ почти закончились боеприпасы, а Россия превосходит страны НАТО как по количеству снарядов, так и по мощностям по их выпуску. Опрошенные газетой аналитики заявили, что Украине необходимо до 200 тыс. снарядов различных калибров ежемесячно, «чтобы отразить возобновившийся натиск».

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

Западные политики уже более полугода говорят о «снарядном голоде» в ВСУ, вызванном в том числе проволочками с обеспечением дополнительного финансирования, а также неисполнения плана ЕС по поставке Киеву 1 млн снарядов до конца марта 2024 года. В январе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что до марта ЕС сможет передать только половину от этого количества.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в ноябре подчеркивал, что без поддержки Запада украинские военные начнут отступать. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба в свою очередь отмечал, что военные будут «сражаться лопатами», если у них закончится оружие западного производства, потому что «на карту поставлено существование нации».

Власти России осуждают поставки оружия и военной техники Украине. В Москве заявляют, что подобные действия не способствуют мирному урегулированию конфликта и не окажут влияния на его исход.

Шмыгаль не исключил поступления «чешских снарядов» уже в апреле
Шмыгаль не исключил поступления «чешских снарядов» уже в апреле

Новые правила работы ПИФ «уронили» индекс Мосбиржи. Что случилось?

Из Белгорода и области вывезут 9 тыс. детей из-за обстрелов ВСУ

Футболисты почтили память Василия Уткина. Видео

Как эвакуировали попавших под лавину туристов на Камчатке. Видео

Путин запланировал несколько международных визитов. Подробности

Стало известно, в какой стране перестанут работать карты «Мир»

Новые автомобили подорожают на 25%. Когда и с чем это связано

Для владельцев смартфонов на Android приготовили важное изменение

МОК утвердил специальный гимн для россиян на Олимпиаде. Слушать

10 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?

Инвесторы лишатся двух налоговых льгот. Каких?

Во Франции отреагировали на заявление Нарышкина об отправке войск на Украину

Виагра помогает предотвратить Альцгеймер. Что выяснили ученые
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Чехия снаряды боеприпасы Денис Шмыгаль Военная операция на Украине поставки оружия
Материалы по теме
WSJ узнала, что «союзники России» продали Чехии снаряды для ВСУ
Политика
Чешский президент предупредил о сделке Трампа с Путиным после выборов
Политика
Канада выделит около $30 млн на снаряды для Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 100,1 (-0,14) Инвестиции, 19 мар, 16:40 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 92,22 (+0,24) Инвестиции, 19 мар, 16:40
Эксперты оценили возможность России заработать на трафике в обход хуситов Технологии и медиа, 02:00
Итальянский премьер выступила против отправки войск НАТО на Украину Политика, 01:57
МИД Греции запретил приглашать россиян на празднование Дня независимости Политика, 01:54
Умер заслуженный художник России Альберт Хаджаев Общество, 01:22
ВВС США заявили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты AGM-183 Политика, 01:15
В Курске восстановили электроснабжение Политика, 00:57
Путин заявил, что в России остается много «дури и несправедливости» Политика, 00:55
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Шмыгаль не исключил поступления «чешских снарядов» уже в апреле Политика, 00:44
Захарова назвала реакцию Франции на слова Нарышкина «отказом от граждан» Политика, 00:18
ЕС рассматривает введение пошлины на пшеницу из России. Что это значит Бизнес, 00:01
Россия нарастила морской экспорт нефти на фоне инцидентов на НПЗ Бизнес, 00:01
Новостройки, которые выделяются: где найти дома с особенным дизайном РБК и ПИК, 19 мар, 23:59
Умер экс-игрок московского «Динамо» и обладатель Кубка Стэнли Крис Саймон Спорт, 19 мар, 23:53
Бойца СС Хунку наградили на Украине почетным знаком Политика, 19 мар, 23:51