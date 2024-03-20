Шмыгаль не исключил поступления «чешских снарядов» уже в апреле

В феврале Чехия объявила о создании коалиции для закупки порядка 800 тыс. боеприпасов для ВСУ за пределами ЕС. Шмыгаль не исключил, что обещанные снаряды могут быть переданы уже в начале апреля. Москва осуждает помощь Киеву

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Украина уже в начале апреля может получить артиллерийские снаряды, купленные Чехией. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в Люксембург, передает УНИАН.

По его мнению, это позволит стабилизировать ситуацию на фронте, где в течение последних нескольких недель украинские войска были вынуждены отступать.

«У нас трудная ситуация на фронте из-за недостатка артиллерийских снарядов. И мы надеемся, что чешская инициатива, к которой теперь присоединился Люксембург, поможет нам и с начала апреля у нас будет достаточно снарядов, чтобы защитить фронт», — подчеркнул Шмыгаль.

Люксембург присоединился к выдвинутой Чехией инициативе по закупкам снарядов для Украины накануне, о чем заявил глава люксембургского правительства Люк Фриден. Он не уточнил, сколько денег государство выделит на инициативу, однако напомнил, что только за прошлый год Люксембург в 2023 году потратил на помощь Украине 16% своего военного бюджета.

О том, что Прага нашла за пределами ЕС источники для закупки 800 тыс. снарядов для нужд ВСУ, впервые заявил чешский президент Петр Павел, выступая на Мюнхенской конференции 17 февраля. По его словам, 500 тыс. боеприпасов имеют калибр 155 мм, а остальные 300 тыс.— 122 мм. В каких именно странах будут закупаться снаряды, он не уточнил.

The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди чешских чиновников писала, что Чехия договорилась о закупках части из партии на 800 тыс. боеприпасов с союзниками России. Вместе с тем, по данным газеты, Прага рассчитывает в ближайшее время закупить еще 700 тыс., на которые, однако, необходимы дополнительные средства. Также WSJ пишет, что в настоящее время у ВСУ почти закончились боеприпасы, а Россия превосходит страны НАТО как по количеству снарядов, так и по мощностям по их выпуску. Опрошенные газетой аналитики заявили, что Украине необходимо до 200 тыс. снарядов различных калибров ежемесячно, «чтобы отразить возобновившийся натиск».

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Западные политики уже более полугода говорят о «снарядном голоде» в ВСУ, вызванном в том числе проволочками с обеспечением дополнительного финансирования, а также неисполнения плана ЕС по поставке Киеву 1 млн снарядов до конца марта 2024 года. В январе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что до марта ЕС сможет передать только половину от этого количества.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в ноябре подчеркивал, что без поддержки Запада украинские военные начнут отступать. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба в свою очередь отмечал, что военные будут «сражаться лопатами», если у них закончится оружие западного производства, потому что «на карту поставлено существование нации».

Власти России осуждают поставки оружия и военной техники Украине. В Москве заявляют, что подобные действия не способствуют мирному урегулированию конфликта и не окажут влияния на его исход.