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Рогов сообщил о задержании президента «Мотор Сич» за госизмену

Рогов: украинская сторона задержала главу запорожского завода «Мотор Сич» за госизмену
Завод «Мотор Сич» до присоединения Крыма поставлял двигатели для российских вертолетов. В прошлом году его национализировали. По словам Рогова, 83-летнего Богуслаева обвиняют в госизмене, ему грозит пожизненное лишение свободы
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В Запорожье, который остается под контролем украинских сил, задержали почетного президента завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, его обвиняют в госизмене, сообщил член совета администрации занятой российскими силами части Запорожской области Владимир Рогов.

«Сейчас под конвоем его везут в Киев. <...> Ему грозит пожизненное заключение. Сегодня у 83-летнего Богуслаева дома прошли обыски. При этом входные двери в дом вскрывали с помощью спецоборудования», — написал он в своем телеграм-канале, подчеркнув, что Богуслаев имеет статус героя Украины.

Позднее Рогов опубликовал фотографии задержания Богуслаева, добавив, что его производили сотрудники Службы безопасности Украины. СБУ пока о задержании Богуслаева не сообщала.

Богуслаев получил звание героя Украины в 2000 году за выдающиеся заслуги перед государством в развитии отечественного машиностроения. По оценкам «Forbes Украина», в 2016 году он вошел в сотню самых богатых украинцев (30-е место) с состоянием $137 млн. По сравнению с рейтингом 2013 года его состояние сократилось почти в два раза. Богуслаев также был народным депутатом Верховной рады нескольких созывов, начиная с 2006 года.

В 2016 году предприниматель подвергся критике на Украине после своего визита в Валаамский монастырь за сутки до встречи там же Владимира Путина и патриарха Кирилла. Тогда Богуслаев открыл на острове памятник образу Валаамской Божией Матери, установленный на средства «Мотор Сич» и российского Фонда Андрея Первозванного, попечительский совет которого возглавляет глава РЖД Владимир Якунин.

«Мотор Сич» — украинское предприятие в Запорожье, которое занимается разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. До присоединения Крыма к России запорожское объединение «Мотор Сич» было основным поставщиком двигателей для всех типов вертолетов российского производства, а также грузовых и пассажирских самолетов марки «Ан».

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После обострения российско-украинских отношений в 2014 году на поставки «Мотор Сич» России были наложены ограничения в связи с разрывом военно-технического сотрудничества между Москвой и Киевом. При этом на Украине Богуслаева подозревали в продолжении ведения дел с Россией. В 2018 году он рассказал РБК, что завод продолжает отгрузки двигателей в Россию, за исключением военных контрактов.

В марте прошлого года завод был национализирован, президент Украины Владимир Зеленский подписал соотвествующий указ. В Киеве объясняли решение вопросами нацбезопасности. До этого большей частью акций предприятия владели китайские компании Xinwei Group и Skyrizon. Последняя через суд в Гааге потребовала от украинских властей компенсацию в размере $4,5 млрд за нарушения инвестиционного соглашения между двумя странами.

В конце августа этого года Минобороны сообщало об ударах по заводу «Мотор Сич» и поражении его производственных цехов, которые ремонтировали вертолеты украинской армии.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Мотор Сич Владимир Рогов Запорожье
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