Экс-главу «Мотор Сич» обвинили в финансировании терроризма через налоги

Вячеслав Богуслаев (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Служба безопасности Украины обвинила бывшего президента «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева в содействии деятельности террористической организации из-за финансирования ДНР после начала российской военной операции. Финансирование велось в виде уплаты налогов и сборов, уточнили в спецслужбе.

Как заявили в СБУ, с целью «снабжения авиакомплектующими предприятий военно-промышленного комплекса России» Богуслаев сотрудничал с украинским предприятием, которое с 2014 года находится под контролем ДНР. За счет налогов от реализации авиапродукции бюджет республики получил более 290 млн руб.

Во время новых обысков правоохранители обнаружили у Богуслаева более двух десятков медалей, грамот и почетных наград от представителей военно-политического руководства России, отметили в СБУ.

Богуслаеву предъявили обвинение по ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической организации). Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.

«Мотор Сич» занимается производством авиационных двигателей и газотурбинных установок. До вхождения Крыма в состав России в 2014 году компания была основным поставщиком двигателей для всех типов российских вертолетов, а также грузовых и пассажирских самолетов Ан.

После этого на поставки были наложены ограничения в связи с разрывом военно-технического сотрудничества между Москвой и Киевом. Однако украинская сторона подозревала, что Богуслаев продолжает вести дела с Россией. В 2018 году он рассказал РБК, что завод продолжает отгрузки двигателей в Россию, за исключением военных контрактов.

В конце октября 2022 года СБУ задержала Богуслаева, обвинив его в коллаборационистской деятельности и пособничестве государству-агрессору. Уголовное дело связано с «незаконной поставкой со стороны «Мотор Сич» товаров военного назначения для российской штурмовой авиации». Позже Богуслаева арестовали.

По версии следствия, руководство «Мотор Сич» находилось в сговоре с представителями «Ростеха» и наладило транснациональные каналы поставок украинских авиадвигателей в Россию. Эти двигатели использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов: Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник», заявили в СБУ. В «Ростехе» информацию о сотрудничестве с «Мотор Сич» отрицают.