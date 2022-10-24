Президента «Мотор Сич» арестовали на 60 дней из-за связей с Россией

Вячеслав Богуслаев (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Шевченковский районный суд по ходатайству Службы безопасности Украины (СБУ) и Офиса генпрокурора арестовал на два месяца президента завода «Мотор Сич» 83-летнего Вячеслава Богуслаева и начальника одного из департаментов предприятия, сообщает СБУ.

«В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут осуществлять досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора», — сообщило ведомство в телеграм-канале, добавив, что следствие устанавливает других причастных к делу.

Арестованным предъявили подозрение по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и 111-2 (пособничество государству-агрессору) украинского УК. По этим статьям может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.

О задержании Героя Украины Богуслаева в подконтрольном Киеву Запорожье сообщил вечером 22 октября член совета администрации занятой российскими силами части Запорожской области Владимир Рогов. Утром следующего дня СБУ сообщила, что вместе с Богуслаевым по подозрению в работе на Россию задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия.

По версии следствия, руководство «Мотор Сич» находилось в сговоре с представителями «Ростеха» и наладило транснациональные каналы поставок украинских авиадвигателей в Россию. Эти двигатели использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов: Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник», заявили в СБУ.

СБУ также опубликовала аудиозаписи телефонных переговоров Богуслаева в том числе с человеком, подписанным как представитель Минобороны России генерал Анатолий Ситнов. Президент предприятия обсуждал возможности поставок запчастей в Россию, утверждали в СБУ.

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В «Ростехе» опровергли информацию о сотрудничестве с «Мотор Сич», указав, что Россия провела полное импортозамещение двигателей для вертолетов, сейчас на них устанавливают отечественные силовые установки. Близкий к «Ростеху» источник РБК назвал задержание Богуслаева отражением «конфликта между местными элитами».