Шойгу поручил нарастить производство на оборонных предприятиях

Министр Шойгу проинспектировал оборонные предприятия в Кировской и Челябинской областях

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Video

Министр обороны Сергей Шойгу посетил с инспекцией оборонные предприятия в Кировской и Челянской областях, сообщает Минобороны.

Ведомство уточняет, что Шойгу посещал заводы, «непосредственно задействованные в выпуске продукции военного назначения для обеспечения специальной военной операции», чтобы проверить, как они справляются с выполнением государственного оборонного заказа.

Министр проверил работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, а также участки контроля качества выпускаемой продукции, говорится в сообщении.

После посещения предприятий он поставил задачи «по дальнейшему наращиванию производства всей номенклатуры выпускаемой продукции», сообщило Минобороны.

Материал дополняется