Шойгу поручил нарастить производство на оборонных предприятиях
Министр обороны Сергей Шойгу посетил с инспекцией оборонные предприятия в Кировской и Челянской областях, сообщает Минобороны.
Ведомство уточняет, что Шойгу посещал заводы, «непосредственно задействованные в выпуске продукции военного назначения для обеспечения специальной военной операции», чтобы проверить, как они справляются с выполнением государственного оборонного заказа.
Министр проверил работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, а также участки контроля качества выпускаемой продукции, говорится в сообщении.
После посещения предприятий он поставил задачи «по дальнейшему наращиванию производства всей номенклатуры выпускаемой продукции», сообщило Минобороны.
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